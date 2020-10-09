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Вершина Двуглавой сопки Таганая становится все доступнее для туристов

Среда обитания
Сегодня, 10:29
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Автор: 
Евгения Александровна

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) собирают третий трап, который приведет туристов к вершине Двуглавой сопки.

Как напоминает телеграм-канал нацпарка «Таганай ньюс», здесь будет 374 ступени и четыре площадки, в том числе две промежуточные.

Интересно, что почти 25 тонн металлоконструкций, инструменты и крепеж к точке «старта» доставлены «вручную» - для этого грузчикам пришлось преодолеть 201 ступень.

«Эта 140-метровая лестница и еще три, поменьше, защитят склоны сопки от вытаптывания и облегчат подъём. Самый ближний от входа в национальный парк таганайский «тысячник» является и одной из самых популярных достопримечательностей. И многие туристы начинают своё знакомство с парком именно с него», - отмечают в «Таганай ньюс».

Напомним, всего ступеней, взобравшись по которым можно будет попасть на вершину Двуглавой сопки, будет 752. Таким не может похвастаться даже лестница Иакова на острове Святой Елены, где ступеней «всего» 699.

Работы по обустройству лестниц ведутся с начала лета в рамках национального проекта «Экология.

 

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Автор: 
Евгения Александровна
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