Виновных в складировании снега на территории челябинского бора поймают в апреле?

Депутат Центрального районного совета Челябинска Елена Вахтина в очередной раз обратила внимание на проблему незаконного складирования снега на территории памятника природы - городского бора.

О том, что лес в черте мегаполиса продолжают превращать в снегосвалку, депутат написала сегодня, второго апреля, в своем телеграм-канале, опубликовав также фото с места событий, предоставленных ей подписчиком.

«Это сегодня в центре, в районе «Экстрима» и «Шафрана»... Больше всего деревья жалко, они кузовами прямо стволы обдирают сосен и берёз. КамАЗ без номеров», - процитировала Елена Вахтина бдительного и неравнодушного свидетеля событий в челябинском городском бору.

Депутат заявила также, что ее предыдущее обращение по поводу снежных куч в бору около Лесопарковой, 2-Б прокуратура перекинула в минэкологии Челябинской области, которое - предположила Вахтина - усиленно готовит отписку.

Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, увидев пост депутата, обратился к Елене Вахтиной через свой телеграм-канал, подчеркнув, что данный вопрос на контроле в министерстве с февраля.

Безруков сообщил, что минэкологии проводит проверочные мероприятия и что по факту размещения снега вблизи границ городского бора управлением регионального государственного экологического надзора министерства возбуждено административное дело в отношении неустановленных лиц.

«Совместно с ГИБДД города по камерам наблюдения выявлены четыре возможные организации. Сейчас по ним проводится проверка», - сообщил Виталий Безруков.

Также он отметил, что 19-го февраля администрации Челябинска было выдано предостережение об уборке снежных куч и поиске виновных среди подрядчиков, которое в настоящее время находится на исполнении.

«В настоящее время по факту последней жалобы к месту несанкционированной свалки снежных отвалов выехала группа специалистов министерства экологии», - рассказал замминистра.

Виталий Безруков обратился к горожанам с просьбой - для более оперативного реагирования - сообщать обо всех фактах незаконного сброса снега в челябинском бору и на других особо охраняемых природных территориях.

«Фото и видеофиксация граждан заметно упростят работу специалистам, осуществляющим контрольно-надзорные функции. Также в случае выявления нарушений, связанных с природоохранным законодательством, прошу горожан обращаться сразу в министерство или ко мне лично, чтобы можно было оперативно отреагировать на вопрос», - подчеркнул Виталий Безруков.

Напомним, в первой декаде марта Елена Вахтина обратилась к прокурору Челябинска Роману Самойлову с просьбой организовать проверку по факту незаконного складирования снега, выявить виновных и привлечь к ответственности.

Агентство «Урал-пресс-информ» также направляло по данной теме запрос – в администрацию южноуральской столицы. Ответил на него начальник управления развития и благоустройства городской среды Челябинска Антон Алексеев, сообщивший, что управлению не удалось установить виновных в появлении несанкционированной снегосвалки в бору и что в адрес управляющей компании, осуществляющей оказание услуг по уборке территории многоквартирных домов, расположенных вблизи заваливаемого снегом участка, было направлено письмо о недопустимости складирования снежных масс в неустановленных местах.

Ничего не знали о злоумышленниках и в администрации Центрального района. Поймать виновных с поличным не сумел и местный лесник – техника, по его словам, работала ночное и в разные дни недели.