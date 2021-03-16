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В челябинском городском бору «завелся» неуловимый «создатель» снежных куч

Управлению развития и благоустройства городской среды Челябинска не удалось установить виновных в появлении несанкционированной снегосвалки в городском бору.

Об этом, отвечая на запрос агентства «Урал-пресс-информ», сообщил начальник данного управления Антон Алексеев.

По его словам, информация о кучах снега на территории памятника природы действительно поступала в течение зимы, и сотрудники данного подразделения городской мэрии пятого февраля провели осмотр территории вблизи дома №2-Б по улице Лесопарковой в Центральном районе Челябинска.

«В момент осмотра данного участка сотрудниками управления, а также в результате наблюдения за этой территорией в течение рабочего дня виновные в складировании снега установлены не были. Повторный осмотр территории второго марта показал, что складирование снега в данном месте продолжается. По результатам наблюдения за участком в течение рабочего дня сброс снега на данном участке зафиксирован не был», - сказал Антон Алексеев.

Информация о недопустимости складирования снега подрядными организациями на территориях, не являющихся официальными площадками для этих целей, направлена в комитет дорожного хозяйства Челябинска и администрацию Центрального района города.

Районные власти уведомили управление развития и благоустройства городской среды, что информация о лицах, причастных к сбросу снега на территории челябинского городского бора, у них отсутствует.

«В адрес управляющей компании, осуществляющей оказание услуг по уборке территории многоквартирных домов, расположенных вблизи данного участка, направлено информационное письмо о недопустимости складирования снега в неустановленных местах», - подчеркнул Алексеев.

Он пояснил, что вопросы содержания территории общего пользования регулируются Правилами благоустройства территории столицы Южного Урала, утвержденными решением Челябинской городской Думы от 22-го декабря 2015 года №16/32.

Согласно пункту 90 Правил благоустройства, вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специальные площадки (снегосвалки, снегоплавильные камеры и т.п.), подготовка которых должна быть завершена до первого октября. Вывоз снега в не согласованные в установленном порядке места запрещен.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 95 Правил благоустройства запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с квартальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 11 статьи третьей регионального закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области» №59-ФЗ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста до трехсот тысяч рублей.

Управление развития и благоустройства городской среды Челябинска в соответствии с положением, утвержденным думой, осуществляет контроль за исполнением Правил благоустройства. Сотрудники управления уполномочены составлять протоколы об административном правонарушении по вышеназванной статье областного закона.

«Однако в случае отсутствия причинно-следственной связи между совершенным деянием и действиями конкретных лиц административное производство не может быть возбуждено», - сказал Антон Алексеев.

Так как в возглавляемом им управлении информация о лицах, складирующих снег на территории вблизи дома № 2Б по улице Лесопарковой, отсутствует, соответственно, наказания они не понесут.