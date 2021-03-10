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В челябинском городском бору всю зиму незаконно складируют снег

В челябинском городском бору всю зиму незаконно складируют снег, убранный с дорог. На проблему обратила внимание депутат Центрального райсовета южноуральской столицы Елена Вахтина.

Депутат обратилась к прокурору Челябинска Роману Самойлову с просьбой организовать проверку, выявить виновных и привлечь к ответственности.

В своем обращении на имя прокурора Елена Вахтина отметила, что речь идет об участке бора по адресу: улица Лескопарковая, 2-Б (возле заброшенного здания, находящегося в аварийном состоянии).

По ее словам, незаконное складирование снега на территории памятника природы наносит ему вред.

Также Елена Вахтина рассказала, что, по словам лесника, он пытался выявить нарушителя самостоятельно, однако не сумел, так как снег свозят в бор в ночное время и в разные дни.

«Однако на соседнем здании (гостиница «Ибис») от заезда в лес есть камера, и полиция при желании сможет выйти на нарушителей», - заметила Вахтина.

В администрации Челябинска, в свою очередь, ответили, что контроль за ситуацией с нелегальными снегосвалками находится в зоне ответственности управления развития и благоустройства городской среды. Агентство «Урал-пресс-информ» направило туда запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.