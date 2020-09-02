Виталий Безруков назвал историю с исчезновением озера Горького детективом и раскрыл новые подробности

Заместитель министра Челябинской области Виталий Безруков назвал нашумевшую историю с исчезновением озера Горькое детективом.

Сегодня, второго сентября, Безруков сообщил в своем телеграм-канале, что у водоема в Еткульском районе, являющегося памятником природы и, вопреки заверениям активистки «Зеленой России» Елены Плотниковой, не исчезнувшего с лица земли, есть два «двойника».

Замминистра эмоционально описал происходящее:

«Сенсация! «Потерянное» озеро, вокруг которого не утихают страсти, еще вчера мы отыскали живым и невредимым, а сегодня у детектива новый поворот – говорят, нашли, да не то. Поэтому мы призвали на помощь гидрографические карты и ставим точку в этой истории».

По словам Виталия Безрукова, «так уж вышло, что в Еткульском районе имеется сразу три озера с названием Горькое». Статус памятника природы регионального значения имеет только одно из них. Это водоем между селом Селезян и деревней Назарово (в четырех с небольшим километрах южнее Селезяна) площадью 68 гектаров (0,68 квадратных километра) с высоко минерализованной, горьковатой на вкус водой.

«Еще одно озеро Горькое расположено между селами Селезян и Журавлево (в пяти километрах на юго-запад от села Селезян)», - рассказал Виталий Безруков.

Экоактивисты, как оказалось, озаботились судьбой третьего Горького, которое находится в двух километрах от села Устьянцево (в юго-восточном направлении от населенного пункта). Водоем небольшой, его площадь составляет всего 3,06 квадратных метра.

Замминистра экологии отметил, что это озеро давно испытывает нехватку воды, которая убывает естественным путем на протяжении последних нескольких лет. Данный процесс регулируется самой природой.

«Хороший получился детектив. Закрученный сюжет. Но не про природу он и уж тем более не про её защиту. Это уж точно. Читайте и фильтруйте», - посоветовал Виталий Безруков.