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Безруков нашел исчезнувшее озеро

Среда обитания
Сегодня, 14:07
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Автор: 
Евгения Александрова

Министерство экологии Челябинской области опровергло информацию партии «Яблоко» об исчезновении с лица земли озера Горькое в Еткульском районе.

Напомним, тревожная и крайне странная информация была разослана сегодня, первого сентября, в южноуральские СМИ.

Как сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков в своем телеграм-канале, сотрудники министерства, оперативно выехавшие на место, чтобы проверить факт пропажи целого водоема, информацию опровергли. Она не соответствует действительности.

«Озеро находится на своем месте. Наблюдается падение уровня воды», - прокомментировал Виталий Безруков.

Он отметил, что Горькое - памятник природы регионального значения -бессточное, вода его имеет повышенную минерализацию (14-16 граммов на литр). По химическому составу вода озера хлоридно-натриевая. Вода и иловые отложения озера обладают бальнеологическими свойствами, поэтому пользуются большой популярностью у местного населения для отдыха и лечения.

«В этом году наблюдается естественное понижение уровня воды в водоеме. Водозабор для хозяйственных и питьевых нужд из-за солености не используется. Поэтому понижение уровня воды может иметь естественные причины. У каждого водоема есть свой жизненный цикл, в соответствии с которым существуют периоды полноводности, есть периоды резкого снижения уровня воды. Последние несколько лет водоемы Южного Урала как раз проходят цикл понижения уровня воды», - констатировал Виталий Безруков.

По его словам, в результате засухи, а также в соответствии с цикличностью, уровень воды естественным путем падает, но вскоре водоемы придут в свою норму естественным путем.

«Мы еще раз обращаемся к активистам, общественникам, политическим партиям: не стоит вводить граждан в заблуждение через СМИ, необходимо проверять полученную информацию. Министерство экологии всегда открыто для любых ваших обращений и готово предоставлять объективную информацию по любому из вопросов в рамках своих компетенций», - подчеркнул Виталий Безруков.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Виталий Безруков
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