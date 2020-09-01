В Челябинской области исчезло озеро

Член регионального совета фракции "Зеленая Россия" партии "Яблоко" Елена Плотникова заявила, что в Челябинской области непонятным образом исчезло озеро Горькое, расположенное в восточной части Еткульского района.

"Еще две недели назад озеро было на своем месте. Совершенно непонятно, как за несколько дней мог исчезнуть целый водоем. Партия "Яблоко" берет ситуацию под свой контроль", - отметила Елена Плотникова.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил агентству "Урал-пресс-информ", что на место уже выехали специалисты министерства, чтобы проверить эту действительно странную, по его словам, информацию.

О результатах выезда на место Виталий Безруков сообщит, как только получит отчет.

СПРАВКА

Озеро Горькое - особо охраняемая природная территория Челябинской области, гидрологический памятник природы.

Абсолютная отметка уровня воды - 183,9 метра. Озеро небольших размеров, площадь водного зеркала составляет 3,06 квадратных километра.

Кроме этого, озеро Горькое славится ценными для лечения щелочными водами и минеральными грязями, которые используются для лечения суставных заболеваний, ревматизма, радикулита.