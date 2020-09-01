В Челябинской области исчезло озеро
Член регионального совета фракции "Зеленая Россия" партии "Яблоко" Елена Плотникова заявила, что в Челябинской области непонятным образом исчезло озеро Горькое, расположенное в восточной части Еткульского района.
"Еще две недели назад озеро было на своем месте. Совершенно непонятно, как за несколько дней мог исчезнуть целый водоем. Партия "Яблоко" берет ситуацию под свой контроль", - отметила Елена Плотникова.
Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил агентству "Урал-пресс-информ", что на место уже выехали специалисты министерства, чтобы проверить эту действительно странную, по его словам, информацию.
О результатах выезда на место Виталий Безруков сообщит, как только получит отчет.
СПРАВКА
Озеро Горькое - особо охраняемая природная территория Челябинской области, гидрологический памятник природы.
Абсолютная отметка уровня воды - 183,9 метра. Озеро небольших размеров, площадь водного зеркала составляет 3,06 квадратных километра.
Кроме этого, озеро Горькое славится ценными для лечения щелочными водами и минеральными грязями, которые используются для лечения суставных заболеваний, ревматизма, радикулита.
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