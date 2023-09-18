18.09.2023
Около 45 тысяч юных челябинцев отдохнули этим летом в детских лагерях
18.09.2023
Новый сезон литературных чтений в Челябинске Кирилл Шишов откроет разговором о Короленко
18.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2023
Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае
18.09.2023
Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось
18.09.2023
В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
14.09.2023
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
27.02.2023
Мощные вспышки на Солнце привели к магнитным бурям
11.10.2021
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
26.04.2021
В понедельник южноуральцам обещают магнитную бурю
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023