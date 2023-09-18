Во вторник ожидаются сильные магнитные бури

Во вторник, 19 сентября, ожидаются сильные магнитные бури, причиной которых вспышечная активность на Солнце. В Челябинской области прогнозируют магнитные бури силой до пяти-шести баллов.

В Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) отмечают, что последние две недели происходит рост числа вспышек.

За первую половину сентября произошло уже столько магнитных бурь, сколько была зарегистрировано за всё прошедшее лето.

«За первую половину сентября зарегистрировано уже две магнитных бури, и завтра, во вторник, прогнозируется третья», - пояснили Лаборатории. При этом вспышечная активность нарастает - за вторую неделю сентября бурь произошло примерно в два раза больше, чем за первую неделю.

В сентябре первая магнитная буря была зарегистрирована в начале месяца, вторая - 12 сентября (уровня G1). Несмотря на слабый балл и короткую продолжительность, событие вызвало полярные сияния, пик которых пришелся на территорию России.

По данным Лаборатории, 19 сентября в первой половине дня вероятны геомагнитные возмущения, во второй – слабая магнитная буря (уровень G1).

По прогнозам Gismeteo, слабая магнитная буря силой пять баллов будет с восьми утра до 14 часов дня, умеренная буря (силой шесть баллов) ожидается с 14 до 17 часов 19 сентября, затем в течение трех часов – небольшие геомагнитные возмущения.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.