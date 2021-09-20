Во вторник в Челябинской области холодно и без осадков

Во вторник, 21 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В ночные часы в большинстве районов Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Ночью и утром в отдельных районах туманы.

В восточной половине региона местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, в юго-западных районах - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – до плюс трех градусов, заморозки до минус пяти градусов, на поверхности почвы – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 8-10 градусов. По области – плюс 7-12 градусов.

Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 37 минут, заход – в 18 часов 56 минут. Долгота светового дня 12 часов 19 минуты. Новолуние.

По народному календарю Малая Пречистая, Оспожинки, Рождество Богородицы.

На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой. Именины в этот день: Георгий, Иван, Мария.