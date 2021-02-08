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Во вторник в Челябинской области - мороз, ветер и повышение давления

Во вторник, девятого февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, возможны метели. Атмосферное давление резко вырастет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 26-28 градусов, по области – минус 23-28 градусов, при прояснении – до минус 33 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 20-22 градуса. По области – минус 18-23 градуса, в низинах - до минус 26 градусов.

Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 724 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится сразу на 1 единиц и составит 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 30 минут, заход - в 17 часов 47 минут. Долгота светового дня – 9 часов 17 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Златоустьев огонь.

Говорили, что, если облака идут против ветра, это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.

Именины в этот день: Дмитрий, Иван, Петр.