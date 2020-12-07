Во вторник в Челябинской области осадков не обещают

Во вторник, восьмого декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник похолодает до минус 7-12 градусов, при прояснении столбик термометра будет опускаться до минус 13-18 градусов.
В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов, по области – минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 10 градусов.
Ветер западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.
Восход солнца - в 9 часов 2 минуты, заход - в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня - 7 часов 26 минут. Луна убывающая.
По народному календарю - Клим Холодный.
«На Клима зима клин клином вышибает», - говорили наши предки и готовились к сильным холодам. Для этого дня существовало несколько специфических поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.
Именины в этот день: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.