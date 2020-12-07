Власти Челябинска не определились с местами продаж елок и пихт

В Копейске 106 дольщиков «СтройИнвест» смогут получить свои квартиры

В Челябинской области коронавирус оборвал жизнь 57-летнего фельдшера

Шамне рассказал о ходе строительства школы на 1100 мест в «АКАДЕМ Riverside»

В Челябинске в 2020 году установили более 60 новых светофоров

Прокуратура Магнитогорска организовала проверку в отношении женщины, чуть не убившей дочь

Анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря

МРОТ для внебюджетного сектора в Челябинской области в 2021 году вырастет на 5,5%

Во вторник в Челябинской области осадков не обещают

Во вторник, восьмого декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник похолодает до минус 7-12 градусов, при прояснении столбик термометра будет опускаться до минус 13-18 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов, по области – минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 10 градусов.

Ветер западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 2 минуты, заход - в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня - 7 часов 26 минут. Луна убывающая.

По народному календарю - Клим Холодный.

«На Клима зима клин клином вышибает», - говорили наши предки и готовились к сильным холодам. Для этого дня существовало несколько специфических поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.