Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара 

В предстоящие четыре дня в Челябинской области установится аномально-жаркая погода.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 13 по 17 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на семь градусов и более.

Сегодня и завтра, 13 и 14 мая, воздух будет прогреваться до плюс 29-31 градуса. При этом ветра практически не ожидается.

С субботы по понедельник, 15-17 мая, столбик термометра в дневные часы будет подниматься до отметки плюс 33 градуса, ночью - до плюс 9-14 градусов.

Дожди пока не прогнозируются в течение ближайшей недели.

В ГУ МЧС предупреждают, этот период повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возрастают риски перехода огня на населенные пункты.

Не исключены пожары на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, возникновение лесных пожаров, угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных.

В юго-западных, северо-восточных и восточных районах области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (lV класс горимости леса по региональной шкале).

Южноуральцам напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим, установлены ограничения на посещение лесов, разведение костров, выжигание сухой растительности. Нарушителям грозят штрафы.

Также в этот период повышается вероятность происшествий на водных объектах. Хотя купальный сезон еще не начался, но многие южноуральцы уже потянулись к большой воде. Главное управление МЧС России по Челябинской области просит жителей соблюдать правила безопасности и особое внимание уделить детям.

В жаркую погоду возможен рост количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна.

Могут произойти аварийные ситуации на транспорте при перевозке АХОВ, а также пожаро- и взрывоопасных веществ.

При таких погодных условиях возможно ухудшение самочувствия у жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятны тепловые удары. Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь под рукой все выписанные врачом лекарства.