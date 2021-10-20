20.10.2021
Южноуральцев предупреждают: На дорогах возможен гололед
20.10.2021
Челябинские власти заявили о полной готовности дорожной техники к наступлению зимы
20.10.2021
В Челябинске ограничат движение людей и машин на пересечении проспекта Победы и Российской
20.10.2021
Доходы бюджета Челябинской области увеличатся на 3,9 миллиарда рублей
20.10.2021
ММК упрочил позиции в рейтинге ESG-отчетности AK&M
20.10.2021
Компания Теле2 заявила, что при возведении вышки в охранной зоне Увильдов, деревья не вырубались
Южноуральцев предупреждают: На дорогах возможен гололед
08.03.2021
Во вторник в Челябинской области снег и метели
07.02.2021
В Челябинской области мокрый снег и похолодание привели к гололеду на дорогах
02.12.2020
Жители АМЗ, падающие под колеса маршруток, пожаловались на гололед Текслеру
05.04.2020
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды: похолодание, снег, сильный ветер
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021
Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
14.10.2021