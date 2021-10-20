Южноуральцев предупреждают: На дорогах возможен гололед

В связи со сложными погодными условиями на дорогах Челябинской области возможно образование гололеда. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

«В настоящее время снег идет в Миассе, Кусинском, Саткинском, Катав-Ивановском и Кунашакском районах. Этой ночью ухудшение погоды ожидается и в Челябинске», - рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области.

Пока дорожное покрытие находится во влажном состоянии. Но в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха ниже нулевой отметки, что может привести к возникновению гололедных явлений.

Челябинский Гидрометцентр прогнозирует в ночь на 21 октября в регионе осадки в виде снега, мокрого снега местами сильные и очень сильные, в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на провода. В ночные часы синоптики обещают до минус пяти градусов, при прояснении – до минус 10 градусов.

При таких погодных условиях на дорогах возможна гололедица, в горах сильная.

«Дорожная техника готова к работе, однако автомобилистам не стоит забывать о мерах предосторожности», - подчеркнули в Миндортранса региона.

Вех водителей просят быть осторожными, внимательными и взаимовежливыми на дорогах, соблюдать скоростной режим.

Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, тем более, если на автомобиле стоит летняя резина.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.