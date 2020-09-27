Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

Жителей Челябинской области в ближайшие дни ожидают магнитные бури и повышенное атмосферное давление.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, в Челябинске магнитная буря уровня G1 (слабая) была зафиксирована вечером 25 сентября, утром и вечером 26 сентября. Следующая малая буря ожидается в во вторник. В понедельник, 28 сентября, геомагнитное поле будет возбужденным.

По данным Gismeteo, геомагнитные возмущения силой три балла начнутся в Челябинске вечером в воскресенье, 27 сентября. В ночь на понедельник, 28 сентября, ожидаются до четырех баллов, к раннему утру стихнут, но уже к 11 часов усилятся до пяти баллов. К вечеру понедельника они вновь ненадолго геомагнитный фон успокоится. А в ночь на вторник обещают слабую магнитную бурю (силой пять балов), к восьми утра – умеренная магнитная буря (шесть баллов).

Люди могут по-разному реагировать на геомагнитные возмущения, в зависимости от степени чувствительности организма. Самыми уязвимыми для магнитных бурь являются люди с патологиями сердечно-сосудистой системы. У них возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение. Некоторые ощущают приход магнитных бурь за 1-2 дня до их появления.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

Южноуральцам с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы в такие дни необходимо особенно строго придерживаться графика приема препаратов, которые назначены специалистами. По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

Кроме того, антициклон сохранит в области высокий фон атмосферного давления, который превысит норму на 10 и более единиц. Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.