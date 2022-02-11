11.02.2022
В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
11.02.2022
Мошенник из Магнитогорска искал жертв на сайтах знакомств и выманивал у них деньги на лечение
11.02.2022
Житель Сосновского района предстанет перед судом за избиение маленького сына
11.02.2022
В Челябинске объявлен набор на курсы матросов-спасателей
11.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
11.02.2022
В Челябинской области за год выявлено более 3,5 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства
Южноуральцев предупреждают о снегопадах
10.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
06.01.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
27.12.2021
После ночного снегопада движение на М-5 в Челябинской области рабочее
21.11.2021
Непогода в Челябинской области продлится еще сутки, водителей просят быть внимательными
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022