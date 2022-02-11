Южноуральцев предупреждают о снегопадах

В пятницу, предстоящей ночью и в выходные, 12 и 13 февраля, в Челябинской области ожидаются сильные снегопады. Водителей просят быть внимательными на дорогах.

По данным миндортранса, днем в пятницу снег шел практически во всех районах Челябинской области, исключая Нязепетровск, Верхний Уфалей, Агаповку и Кизильский район. Ночью снегопады сохранятся.

На дорогах регионального значения работают 213 единиц техники. В Челябинске подрядные организации Комитета дорожного хозяйства выполняют работы по очистке проезжих частей города.

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью сильный снег прогнозируют в восточной половине региона сильные. Днем в субботу умеренные осадки ожидают в юго-западных районах области. На дорогах гололедица, местами сильная. В Челябинске в выходные осадков пока синоптики не обещают.

Управлением ГИБДД Челябинской области для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи организовано круглосуточное дежурство. Выделен резерв из 28 экипажей сотрудников ДПС для предупреждения водителей об опасности.

Сотрудники Госавтоинспекции просят южноуральцев по возможности отказаться в выходные от поездок на автомобиле. Если поездку отменить невозможно, нужно быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).