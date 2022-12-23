Южноуральцев предупреждают о снегопадах и советуют быть осторожными

Предстоящей ночью и днем 23 декабря в Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий – снегопады, усиление ветра, метели, на дорогах сильная гололедица. Водителей и пешеходов просят быть очень осторожными.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие сутки в регионе в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах метели. На дорогах и тротуарах сильный гололед.

В ночные часы синоптики прогнозируют минус 12-17 градусов, днем - от минус четырех до плюс одного градуса.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям советуют быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Пешеходам рекомендуют по возможности надевать малоскользящую обувь. Во время гололеда нужно передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.