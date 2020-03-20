Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие сутки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью и в субботу, 21 марта, в южных районах ожидаются сильные осадки, в северных – небольшой снег, на остальной территории – мокрый снег. В отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, местами сильная.

Региональный миндортранс просит водителей соблюдать скоростной режим при передвижении по автодорогам области, быть внимательными, осторожными и взаимовежливыми.

Прогнозируется усиление ветра, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Атмосферное давление ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба. Влажно-прохладная погода на фоне очень низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

В воскресенье давление начнет расти и в понедельник достигнет 757 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы. Рост атмосферного давления может ухудшить самочувствие у гипертоников, больных, страдающих бронхиальной астмой и аллергиков.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.