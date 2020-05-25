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Южноуральские росгвардейцы присматривают за дикими лебедями

Фото: 
Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 15:53
Автор: 
Инна Шемаева

В Бредах (Челябинская область) сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии присматривают за стаей лебедей, поселившихся на водоеме под окнами их служебного здания. Местные домашние гуси с удивлением наблюдают за дичью с берега.

Шесть благородных птиц облюбовали это место после долгого перелета из теплых стран. В центре поселка они живут уже неделю. Сначала прилетела только одна пара, но спустя несколько дней к ним присоединились еще четыре лебедя.

«Птицы прилетают сюда ежегодно - бывает, парами, а бывает, и стаями. Люди относятся к ним хорошо, даже подкармливают. Мы же присматриваем за ними, чтобы лебеди смогли спокойно пережить время отдыха», - говорит старший сержант отделения вневедомственной охраны по Брединскому району Андрей Немов.

Местные жители пернатым гостям уже не удивляются, в вот домашние гуси с удивлением наблюдают за «чужаками» с берега. Впрочем, гостить дикие лебеди в Бредах будут недолго. Скоро у них начнется брачный сезон, и они, парами, улетят создавать гнезда подальше от человеческих глаз.
 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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