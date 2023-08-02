За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура

Прокуратура Кыштыма (Челябинская область) после проведенной проверки потребовала устранить нарушения прав жителей многоквартирного дома по адресу: улица Юлии Ичевой, 183, о плачевном состоянии которого накануне напомнил Народный фронт.

В надзорном ведомстве заявили, что администрация Кыштыма не провела оценку технического состояния жилого дома, не приняла решения о выявлении оснований для признания здания аварийным и подлежащим сносу либо об отсутствии оснований для этого. По вышеназванным причинам главе муниципалитета внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

В настоящее время администрация Кыштымского городского округа принимает меры по организации обследования многострадального жилого дома на улице Юлии Ичевой – для получения заключения о его техническом состоянии и принятия решения о признании разваливающегося строения аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Кроме того, прокурор Кыштыма за ненадлежащее содержание общедомового имущества жильцов внес представление директору муниципальной организации «Многопрофильное предприятие», которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Как подчеркнули в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Напомним, в начале этого лета жительница Кыштыма пожаловалась главе региона Алексею Текслеру на ужасные условия жизни и попросила помощи в переселении. Тогда же администрация города обвинила в халатном отношении к собственности самих жильцов.