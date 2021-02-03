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За сутки больше всего снега выпало на крайнем западе и севере Челябинской области

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За сутки больше всего снега выпало на крайнем западе и севере Челябинской области

В ночь со второго на третье февраля снегопад прошел во всех районах Челябинской области. На уборку региональных дорог от снега было выведено более 180 едини техники.

«В большинстве районов прошли небольшие и умеренные осадки в виде снега, днем на юге с дождем. Наибольшее количество осадков выпало на крайнем западе и на севере области - 0,2-9,6 миллиметров, - сообщает Челябинский Гидрометцентр. - В отдельных районах отмечалось отложение изморози, гололеда и мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог гололедица, в горах - слабые метели».

В миндортранса региона уточнили, метели наблюдались в Верхнеуральском, Нагайбакском, Аргаяшском, Карабашском районах.

«К утру осадки сохранились лишь в Каслинском, Сосновском, Октябрьском, Троицком, Чесменском, Агаповском, Брединском, Варненском районах, причем в последних двух – дождь», - сообщают в министерстве.

В минувшие сутки на региональных дорогах работали 182 единицы техники, в том числе 79 КДМ, 67 снегоочистителей, 23 автогрейдера и 13 «Урал – Тройка». Работы по расчистке региональных дорог продолжаются.

Накануне, второго февраля, из-за непогоды с 12 часов было ограничено движение большегрузов на федеральной трассе М-5. Ограничения были снять в полночь.