22.05.2023
В поселке Октябрьский ограничат электроснабжение связи с ремонтными работами
22.05.2023
Школьники Магнитогорска запомнят этот день
22.05.2023
В челябинском Саду камней демонтировали старый фонтан
22.05.2023
Челябинские журналисты прошли испытание «Зеленым Марафоном» от Сбербанка
22.05.2023
Мир «Уральских самоцветов» засияет в Челябинске
22.05.2023
Уроженец Челябинска назначен первым замминистра строительства Амурской области
В челябинском Саду камней демонтировали старый фонтан
12.05.2023
В Челябинске ищут исполнителя второго контракта по благоустройству Сада камней
02.05.2023
Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоится 11 мая
25.04.2023
В Саду камней в честь Дня Победы правоохранители и Наталья Котова посадили сосны
14.04.2023
Сухой фонтан, зеленая «стена» и «метеоритный мотив»: вторая жизнь Сада камней
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023