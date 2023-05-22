В челябинском Саду камней демонтировали старый фонтан

В челябинском Саду камней начаты демонтажные работы.

Об этом в понедельник, 22 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, отметив, что демонтаж проводится по первому контракту на благоустройство общественного пространства.

Фото администрации Челябинска

Отметим, демонтированный фонтан – монументальное гидротехническое сооружение, долгие годы находившееся в запустении. Восстановить его не представлялось возможным, поэтому было решено разобрать. Однако без воды Сад камней не останется - на месте старого фонтана появится новый, «сухого» типа.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, также проведена расчистка территории ландшафтного парка от поросли, аварийных и погибших деревьев и ведется обустройство дорожек.

«19 мая определился подрядчик по освещению. Это второй контракт (снижение цены по этому аукциону не произошло, потому что была подана лишь одна заявка, признанная соответствующей требованиям, - прим.). Стоимость работ – 11 миллионов 469 тысяч рублей. Сегодня определится подрядчик по малым архитектурным формам, а 26 мая – по озеленению Сада камней», - сообщил Виктор Ереклинцев.

В администрации Челябинска напомнили, что до осени в Саду камней обустроят удобные тропинки с покрытием из двух видов плитки, установят скамейки, лежаки, гамаки, барные стулья, столы для пикника, детские игровые элементы, песочницу с навесом, обустроят сцену и танцплощадку.