Засуха в Челябинской области привела к раннему возобновлению лесных пожаров

В Челябинской области длительная засуха привела к возобновлению лесных и ландшафтных пожаров раньше, чем прогнозировалось.

В настоящий момент особый противопожарный режим (ОПР) введен на территории 11 муниципальных образований региона. По данным главного управления лесами, ОПР действует в Челябинском городском округе (постановление №5130 от пятого июня 2020 года), в Увельском (15 июля), Пластовском (с 15 июля), Аргаяшском (с 16 июля) и Карталинском районах (с 17 июля). В Миасском городском округе с 19 июля введен режим ЧС.

Уже более недели ландшафтные пожары возникают на площадях более 100 гектар в Кизильском районе, там дважды горели кормовые угодья. В Красноармейском районе на прошлой неделе потушен ландшафтный пожар на площади 70 гектар.

Увеличилось количество и площади лесных пожаров. За воскресенье потушено 15 пожаров на площади 129 гектар.

Несколько дней сотрудники МЧС России, специалисты областной поисково-спасательной службы, работники лесничеств тушили пожар в Тургоякском лесничестве (Миасский городской округ). Введенный 19 июля режим ЧС позволил ограничить передвижение частного транспорта в зоне пожара, эвакуировать людей с пляжей, начать опашку. «Пожар локализован на площади 120 гектар. На отдельных участках происходит тление кромки, проводятся работы по дополнительной опашке юго-западного склона, чтобы предотвратить повторные возгорания», - уточнили в ГУ МЧС.

В данный период категорически запрещено посещение лесов на территории муниципалитетов, где введен ОПР и режим ЧС. Нарушителей ожидают крупные штрафы и уголовная ответственность.

«Прошу глав усилить патрулирование территорий, возобновить вспашку, вовремя вводить режим ЧС, не допускать распространение пожаров. Привлекать все силы и средства для своевременного тушения пожаров», - распорядился губернатор Алексей Текслер.