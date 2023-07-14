Здание постпредства правительства Челябинской области в Москве выставили на торги

Минимущества Челябинской области выставляет на аукцион, который планируется провести восьмого августа, здание постоянного представительства регионального правительства в Москве.

Прием заявок на участие в аукционе уже начат и продлится до первого августа. Торги проводятся на Единой электронной торговой площадке (Росэлторг).

Начальная цена аукциона составляет 83,7 миллиона рублей с учетом НДС. Принять в нем участие могут как физические, так и юридические лица.

Для участия в торгах необходимо получить электронную подпись

в удостоверяющем центре, пройти регистрацию в ГИС Торги и предоставить документы, указанные в информационном сообщении, а также внести задаток.

По всем вопросам нужно обращаться к Игорю Силантьеву по телефону: 8 (351) 264-65-83, по электронной почте: torgi@imchel.ru.

Как отмечают в пресс-службе министерства имущества Челябинской области, здание построено по индивидуальному проекту в 1995 году, его площадь составляет 765,7 квадратных метра. Всего в здании три этажа, подвал и мансарда, в которых расположены четыре отдельных кабинета, гостиная, несколько комнат отдыха и кухня. Территория вокруг здания огорожена, имеется собственный гараж, действует пропускная система охраны.

В непосредственной близости находятся станции метро «Дмитровская» и «Тимирязевская» трамвайная и троллейбусные остановки, железнодорожная станция. Также недалеко от здания расположены жилой комплекс «D1» и бизнес-центр «STONE Дмитровская», что обеспечит высокий пешеходный и автомобильный трафик.

Продажу здания министерство имущества Челябинской области осуществляет в рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества на 2021-2023 годы.