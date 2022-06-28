Челябинская область увеличила доходы от управления региональным имуществом

Доходы бюджета Челябинской области от управления региональным имуществом в 2021 году превысили 231,8 миллиона рублей, что в полтора раза больше аналогичного показателя за 2020 год.

Ежегодный отчет о состоянии управления государственной собственностью Челябинской области за прошедший год представил вице-губернатор - министр имущества Александр Богашов на заседании Законодательного Собрания.

Всего в 2021 году в бюджет региона поступило 231,83 миллиона рублей от использования имущества, находящегося в госсобственности Челябинской области, что на 53,9% больше, чем годом ранее.

Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, составили 43,31 миллиона рублей, что на 80,7% выше уровня 2020 года.

Доходы от аренды имущества и земельных участков оказались на 67% выше уровня 2020 года – 52,54 миллиона рублей и 48,71 миллиона рублей соответственно. «По результатам проведения министерством имущества регулярной претензионно-исковой работы с должниками и оперативного реагирования на недобросовестные действия арендаторов за прошлый год дебиторская задолженность по сравнению с 2020 годом была уменьшена на 79,8 миллиона рублей, или 49%, тем самым тенденция ее снижения сохранена», - сообщил Александр Богашов.

Кроме того, существенная часть доходов, 67,5 миллиона рублей, на отчисления части прибыли организаций, корпоративным управлением которых занимается министерство, что превышает показатель 2020 года на 8%.

По оценке депутатского корпуса работа по управлению государственной собственностью Челябинской области за 2021 год признана эффективной.

Согласно представленного в ЗСО отчета, общая остаточная стоимость имущества, включенного в реестр имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, по данным на первое января 2022 года увеличилась на 1,76% по сравнению с 2020 годом и составила 75 миллиардов 287,97 миллиона рублей.

В реестр имущества включено восемь ОГУП (их число не изменилось по сравнению с 2020 годом), 402 ОГУ (выросло на восемь единиц) и 16 пакетов акций (долей в уставных (складочных) капиталах) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств (минус две единицы).

У Челябинской области зарегистрировано право собственности на 15 тысяч 700 земельных участков общей площадью 33,15 тысячи гектаров (плюс84 земельных участка за год).

План приватизации госимущества за 2021 год выполнен на 16,07% - приватизированы девять лотов с объектами недвижимого имущества, находящимися собственности Челябинской области, не состоялись торги по реализации 21 лота.