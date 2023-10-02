Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ

Здание земской школы в селе Воскресенское Каслинского муниципального района (Челябинская область) рекомендовано включить в государственный реестр памятников истории и культуры Российской Федерации как объект культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Как рассказали в госкомитете охраны ОКН региона, в земскую церковно-приходская школа Воскресенского была переименована в 1874 году – после образования в 1870-м Екатеринбургского земства.

Для Воскресенской земской школы, где учились также ребята из соседних населенных пунктов, построили отдельное деревянное здание. В этом здании школа работала вплоть до 1915 года - до строительства нового, каменного здания.

Новую каменную школу построили на Летнике (сегодня это улица 1 Мая), где проходила летняя дорога в окрестные деревни, - по типовому проекту школьного здания начала 20 века, на бутовом фундаменте, из красного кирпича на известково-песчаном растворе. Стены здания были выложены лицевой кладкой. При строительстве новой школы кирпичную кладку, плотничьи, столярные и кровельные работы выполняли местные крестьяне, при этом качество работ было очень высоким.

Здание сохраняло свое изначальное функциональное назначение и использовалось как школа вплоть до 2005 года. В настоящее время часть здания занимает фельдшерско-акушерский пункт села Воскресенское, другая часть - не эксплуатируется.

Как отмечается в материалах проведенной экспертизы, выявленный объект культурного наследия имеет историческую ценность, поскольку является достоверным материальным свидетельством политики Российской империи в области народного образования и развития образования в Пермской губернии и Екатеринбургском уезде.

Кроме того, здание является источником информации о деятельности уральского земства, а именно о его роли в организации системы начального образования.