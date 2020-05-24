Жители Челябинска и Копейска жалуются на жуткую вонь

Жители Челябинска и Копейска жалуются на удушающий запах, появившийся в воскресенье, 24 мая, ближе к вечеру.

По данным Челябинского Гидрометцентра, НМУ первой степени опасности, объявленные в 20 часов субботы, 23 мая, завершились в 14 часов воскресенье. Но жуткая вонь в областном центре и прилегающих населенных пунктах появилась через несколько часов после окончания режима «черного неба». Видимо, ограничения сняли, и кто-то решил что-то выбросить.

«Что там так гадит?», - интересуется Иван Орлов. «Вонь сейчас космического масштаба», - констатирует Анна Ермакова.

«Очень воняет, голова болит и рыжий смог висит над Северо-Западом», - рассказывает Анна Шульц

«Очень сильная вонь в начале Комсомольского проспекта. Северо-восточный ветер, - отмечает Светлана Грузинцева и предполагает. - С ЧЭМК все несет на Северо-Запад».

Жители сообщают жуткая вонь стоит не только в Северо-Западном районе города, но и в Ленинском районе, в районе Доватора, у ДК Колющенко, в районе железнодорожного вокзала.

«Это ад ведь там. Даже в Копейске стоит удушливая вонь», - возмущается Татьяна Калмыкова.

Фото Татьяна Калмыкова