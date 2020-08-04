Жители Челябинска продолжают жаловаться на вонь, разлитую в воздухе

Жители Челябинска продолжают жаловаться на сильный химический запах, от которого горожане кашляют, чувствуют резь в глазах и удушье.

О вони, разлитой в воздухе южноуральской столицы, челябинцы активно сообщают на телефон "АнтиСМОГа". Чаще всего от резкого запаха страдают жители Металлургического, Тракторозаводского и Ленинского районов - именно отсюда поступает наибольшее количество обращений.

Запах в Челябинске временами действительно отвратительный. Например, вчера вечером, четвертого августа, вместе с поднявшимся ветром "ароматы", вредные для здоровья и неприятные для обоняния, доносились в раскрытые окна жителей Центрального района. И вместо облегчения, которое должна была принести с собой - измученным духотой челябинцам - вечерняя прохлада, появлялась головная боль, а вместе с ней - желание плотно закрыть окна, чтобы не чувствовать уже становящейся привычной "химической вони".

Экопатруль "АнтиСМОГа", отреагировав на жалобы страдающих жителей Челябинска, выехал на городские улицы для отбора проб. В нескольких точках общественники зафиксировали факты превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ по оксиду азота и фтороводороду.

Экоактивисты отмечают, что фтороводород (HF) является веществом первого класса опасности. Его накопление в атмосферном воздухе может привести к раздражению верхних дыхательных путей, приступам удушья, а в дальнейшем и к хроническому отравлению.

Оксид азота(NO ) - это вещество второго класса опасности, сильно раздражающее слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание ядовитых паров оксида азота может привести к серьезному отравлению, он вызывает сенсорные, функциональные и патологические эффекты.

В "АнтиСМОГе" отмечают, что в результате поднимается артериальное давление, что внешне напоминает состояние опьянения. У людей сбивается дыхание, наблюдаются приступы удушья. Поражается центральная нервная система - происходит снижение умственной активности.

Все эти крайне неприятные симптомы проявляются на фоне общего ослабления организма - человек испытывает недомогание. Специалисты советуют при данных симптомах незамедлительно обратиться к врачу.

Акт и протокол отбора проб воздуха, составленные общественным инспектором по охране окружающей среды по факту нарушения природоохранного законодательства, направлены в региональный Росприроднадзор.

"АнтиСМОГ" продолжает вести мониторинг чистоты воздуха. Упор будет сделан на ночные выезды, выходные и периоды НМУ. Общественники будут работать как на территории города, так и проверять отдельные предприятия.

"Если вы чувствуете резкий химический запах, ощущаете удушье, кашель - обращайтесь на телефон горячей линии "АнтиСМОГа": 8 (351) 777-08-08. Сообщения об этом в мессенджерах Тelegram, WhatsApp, Viber: 8-951-777-08-08", - призывают экоактивисты.

В минэкологии региона также ждут обращений южноуральцев по качеству атмосферного воздуха. Свои жалобы жители Челябинска и области граждане могут оставить в интернет-приемной министерства, а также позвонить в отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии по телефону: 8 (351) 263-54-79.

Кроме того, пожаловаться на плохой воздух южноуральцы могут в официальных сообществах министерства в соцсетях: в ВКонтакте и Инстаграм, а также обратиться в экологическую приёмную минэкологии по номеру: 8 (906)-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-908-094-00-64.

Напомним, в Челябинске с семи вечера третьего августа до семи вечера четвертого августа объявлены НМУ. Также в этот период режим неблагоприятных метеорологических условий действует еще в двух городах Челябинской области: Сатке и Коркино.

В минэкологии региона напоминают, что НМУ - это естественное природное явление, способствующее накоплению вредных (загрязняющих) веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в приземном слое атмосферного воздуха, то есть на уровне жизнедеятельности человека.