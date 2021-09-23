Жители Челябинска жалуются на запах гари и ухудшение самочувствия

Жители Челябинска жалуются на удушающий запах гари, который преследовал их минувшей ночью и ухудшал самочувствие.

«У меня вопрос к Минэкологии - гарью от каких пожаров сегодня воняло ночью так, будто под окнами костер жгут?!», - поинтересовался Andrew Zalessky в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте. Он выложил фото, на котором явственно виден дым, накрывший часть города. «И вот что это на фото, что это?! Случайно не то, чем мы дышали всю ночь?», - спрашивает пользователь. Но ответа от министерства экологии он пока не дождался.

«Началось все с вечера, воняло всю ночь и утро», - рассказывает Дарья Рябова.

«Курчатовский район. Вечером воняло безбожно», - констатирует Наталья Князева.

«С 22 часов вонь гарью, Ленинский», - рассказывает Helen Helen.

«У меня в комнате включено отопление, жарко и душно, но окно открыть нельзя - жуткий запах гари, который перешел в запах выбросов заводов. Да сколько можно?! Мой организм не так давно отошел от треша в августе, а тут снова "дыши ромашками"», - возмущается Карина Рей.

«Сегодня голова раскалывается, на улице гарью воняет», - отмечает Дмитрий Манжула.

«Сейчас химическая вонь на Бр. Кашириных», - сообщает Наталья Шевченко.

Но почему-то жалобы и возмущения жителей мало волнует тех, кто должен отвечать за состояние атмосферного воздуха. Особенно строго контроль должен осуществляться в дни неблагоприятных метеорологических условий.

Напомним, НМУ установились в Челябинске 20 сентября и продлятся до вечера пятницы, 24 сентября. В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.