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Фото: Andrew Zalessky в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» (скриншот трансляции Яндекс.Эфир ул. Южная)

Жители Челябинска жалуются на запах гари и ухудшение самочувствия

Жители Челябинска жалуются на удушающий запах гари, который преследовал их минувшей ночью и ухудшал самочувствие.

«У меня вопрос к Минэкологии - гарью от каких пожаров сегодня воняло ночью так, будто под окнами костер жгут?!», - поинтересовался Andrew Zalessky в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте. Он выложил фото, на котором явственно виден дым, накрывший часть города. «И вот что это на фото, что это?! Случайно не то, чем мы дышали всю ночь?», - спрашивает пользователь. Но ответа от министерства экологии он пока не дождался.

«Началось все с вечера, воняло всю ночь и утро», - рассказывает Дарья Рябова.

«Курчатовский район. Вечером воняло безбожно», - констатирует Наталья Князева.

«С 22 часов вонь гарью, Ленинский», - рассказывает Helen Helen.

 «У меня в комнате включено отопление, жарко и душно, но окно открыть нельзя - жуткий запах гари, который перешел в запах выбросов заводов. Да сколько можно?! Мой организм не так давно отошел от треша в августе, а тут снова "дыши ромашками"», - возмущается Карина Рей.

«Сегодня голова раскалывается, на улице гарью воняет», - отмечает Дмитрий Манжула.

«Сейчас химическая вонь на Бр. Кашириных», - сообщает Наталья Шевченко.

Но почему-то жалобы и возмущения жителей мало волнует тех, кто должен отвечать за состояние атмосферного воздуха. Особенно строго контроль должен осуществляться в дни неблагоприятных метеорологических условий.

Напомним, НМУ установились в Челябинске 20 сентября и продлятся до вечера пятницы, 24 сентября. В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Автор: Любовь Юрина
Челябинск
выбросы
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23.09.2021

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Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

20.09.2021 20:44

Победители суперкубка фестиваля «Метрошка» полетят в гости к легендарному «Зениту»

20.09.2021 19:09

Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября

20.09.2021 17:21

Златоустовский «Омнибус» открыл новый сезон уроком в стиле рэп

20.09.2021 17:19

Спасатели Златоуста спасли бывшего моряка

20.09.2021 17:17

Виктора Чернобровина выпустили из СИЗО

20.09.2021 16:24

Во вторник в Челябинской области холодно и без осадков

20.09.2021 16:22

Избирком Челябинской области огласил итоги выборов: в лидерах – «ЕР», удивила «СР»

20.09.2021 16:09

В Челябинске аварийные дома продолжают сносить, жильцов – расселять

20.09.2021 15:31

Утвержден график выходных и праздничных дней в 2022 году

20.09.2021 15:11

Абонентам МегаФона теперь доступны четыре самых популярных сервиса сразу, и по выгодной цене

20.09.2021 15:05

Шамне объяснил причину непорядка на тротуарах улицы Труда в центре Челябинскя