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вода
Коркино
Первомайский
Среда обитания
13.07.2023 11:25

Жители Коркинского округа жалуются на частые отключения воды и слабый напор

Устали жить без нормального водоснабжения и жители Верхнего Уфалея

Жители Коркинского муниципального округа (Челябинская область) пожаловались главе региона Алексею Текслеру на проблемы с водой – частые отключения водоснабжения и слабый напор.

От водного дефицита в летний период страдают жители и поселка Первомайский, и самого Коркино. О своих бедах они написали губернатору в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

Так, жительница Первомайского Юлия Прохоренко 12 июля сообщила следующее:

«Без конца отключают воду, плюс ко всему напора нет от слова совсем, газовые колонки не зажигаются, машинка не стирает. Дети мокрые, грязные после садиков, прогулок и так далее. И это каждый год так. Вода разных цветов и составов: то камни, то песок, то щепки какие-то. Чем это лето отличается от предыдущих? В том году проблем не было, в этом же полный беспредел - либо горячей воды нет, либо вообще никакой! Зато платим в полном объеме, без каких-либо перерасчетов. А чтобы была горячая вода, надо как минимум час ей пробежать! Это издевательство над людьми!!! ЖЭК никакой информации не дает, сколько раз звонила, ответ один: все все знают, но не знают, что делать!».

Вот что сегодня, 13 июля, автору обращения ответили в администрации Коркинского округа:

«Сети водоснабжения прокладывались исходя из водопотребления жителей, без учета расхода на полив. В летний период резко возрастает расход воды и на водопотребление, и на полив. Давление воды снижается и возникает проблема с водоснабжением в дневное время суток, в связи с чем скважина не успевает набрать должный объем воды».

Также власти посоветовали жителям Первомайского в случае возникновения дополнительных вопросов обращаться в территориальное управление администрации округа по телефону: 8 (351 52) 3-35-57.

Такой ответ вряд ли может удовлетворить людей, ведь власти лишь дали объяснение происходящему. О том, как будет решаться проблема и будет ли, не сказано ни слова. Очень странно, что сети прокладывались без учета расхода на полив в населенном пункте, где очень много садовых участков и частных домов. Судя по всему, жителям Первомайского ничего больше не остается, кроме как ждать окончания дачного сезона, когда поливать в садах-огородах будет нечего.

Пожаловалась губернатору Челябинской области на аналогичную проблему и жительница Коркино Мария Костюк:

«Алексей Леонидович, на вас одна надежда. Живу в частном секторе. Улица Крупской. Есть огромная проблема с водой. В летний период. И не только. На протяжении многих лет! Воды в кранах нет, во всех частных домах (за исключением тех людей, которые установили накопительные баки и насосы крутейшей мощности). Ни постирать, ни помыть посуду, ни провести личную гигиену. Живем, как в 18 веке. Стираем вручную, потому что воды нет. Бесконечные звонки в местный водоканал к улучшениям не приводит. Говорят, напор есть! А он присутствует только в квартирах! Вода нам подается только ночью, когда весь город перестает стирать, и только тогда можно проводить личную гигиену, и то тонюсенькой струйкой. Сил уже нет ожидать благословенную воду! Прошу Вас, пожалуйста, примите меры! Невыносимо так не только жить, но и существовать...».

Власти Коркинского округа ответили на данную жалобу практически то же самое, что и заявительнице из Первомайского:

«Сети водоснабжения в частном секторе Коркинского муниципального округа прокладывались исходя из водопотребления жителей, без учета расхода на полив. В летний период резко возрастает расход воды и на водопотребление, и на полив. Давление воды снижается, и возникает проблема с водоснабжением в дневное время суток. Увеличить давление подачи воды невозможно, так как сети водоснабжения имеют высокий физический износ и могут не выдержать, что может привести к аварийной ситуации. В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь, пожалуйста, в единую диспетчерскую службу администрации округа по телефону: 8 (351 52) 3-91-00».

Такой ответ Марию Костюк совершенно не удовлетворил, она констатировала, что этот комментарий – лишь отписка, что окружные власти прикрываются поливом: «Средь бела дня садоводы не поливают свои грядки! Утром или вечером только. Время половина 12-го, а воды НЕТ! Как еду готовить?».

«На территории округа у сетей водоснабжения высокий физический износ. Как следствие – регулярные аварийные ситуации, отсутствие воды в жаркий период. В этом году заключен контракт с подрядной организацией «ЮУ КЖСИ» на разработку проектной документации и капитальный ремонт части водовода из Шершневского водохранилища в Коркино. В 2024 году начнется работа по капитальному ремонту сетей длиною в 21 километр. Ремонт будет проводиться без отключения действующей сети», - дали уже более конкретный ответ (и ни слова про полив) окружные власти.

К беседе горожанки и администрации присоединилась Татьяна Фокина, отметившая, что читает о проблемах жителей всей Челябинской области и ужасается: везде износ…

А Мария Костюк возмутилась, отвечая администрации Коркинского округа: «У вас то износ, то полив. Распределите тогда давление равномерно, чтобы и до частных домов вода доходила. А то складывается ощущение, что в нашем секторе не живут люди».

Анна Войнова из Верхнего Уфалея 12 июля тоже пожаловалась губернатору на водную проблему: «Уважаемый Алексей Леонидович, обращаюсь к вам из Верхнего Уфалея, поселок Пригородный. Уже четвертый день, каждый вечер приходя с работы, мы сидим без воды, такая жара, не помыться, не приготовить, не постирать... В апреле я уже писала обращение, собирали подписи всем поселком, приезжали, замеряли давление, но ничего не изменилось, и официального ответа я так и не получила. Прошу разобраться в данной ситуации - при такой жаре элементарно даже руки не помыть».

В этот же день горожанке ответили Власти Верхнего Уфалея:

«Понимаем ваше беспокойство. Мы передали ваше обращение в обслуживающую организацию. По информации директора МУП «Водоканал ВГО», сегодня на место будут направлены специалисты для оценки ситуации и проведения замера напора воды. Вопросами водоснабжения занимается МУП «Водоканал ВГО», при возникновении проблем, пожалуйста, обратитесь по адресу: ул. Ленина, д. 159а, телефон диспетчерской службы: 8-351-20-20-156».

Изменится ли жизнь жителей Верхнего Уфалея к лучшему после выезда на место специалистов водоканала, покажет время. Несомненно, вода должна быть в каждом доме – всегда, а не изредка. И напор должен быть нормальным, а не таким, как на видео от Анны Войновой

 

Автор: Евгения Александрова
вода
Коркино
Первомайский
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В Челябинске вводят ограничение движения по улице Косарева

10.07.2023 17:59

Сила технологий: что представит Сбер на Иннопроме-2023

10.07.2023 17:36

ММК отметил 90 лет с момента выплавки первой стали

10.07.2023 17:14

Инициатива, усложнившая жизнь: челябинцы возмущены изменением маршрута движения 86-го автобуса

10.07.2023 16:55

В Челябинской области более 100 котельных области отключены от электроснабжения

10.07.2023 16:27

В Челябинской области зазеленела Биргильда, жители просят очистить реку

10.07.2023 16:06

Жители поселка Увельский пожаловались губернатору на большие проблемы с водой

10.07.2023 15:49

Теннисисты Челябинска стали чемпионами Летних паралимпийских Игр

10.07.2023 15:34

В ближайшие дни жителей Челябинской области ждет настоящее пекло

10.07.2023 15:16

Более 11 тысяч южноуральских пенсионеров получают надбавку за сельский стаж

10.07.2023 14:56

В Челябинске в первый класс записали уже около 15,5 тысячи ребят

10.07.2023 14:25

Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»

10.07.2023 14:11

В Челябинской области в выходные утонули несколько человек

10.07.2023 13:28

День любви, семьи и верности объединил курчатовцев разных поколений

10.07.2023 13:03

Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку

10.07.2023 12:53

Областной суд не разрешил гулять директору челябинского пединститута

10.07.2023 12:41

В Челябинской области дисквалифицировано девять арбитражных управляющих

10.07.2023 12:20

С кем челябинцы предпочитают вступать в брак и что ценят в противоположном поле

10.07.2023 12:09

В Челябинской области состоялось открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом»

10.07.2023 11:58

Сотни челябинцев проверили свое здоровье в парке Гагарина

10.07.2023 11:56

«Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом партнерстве

10.07.2023 11:48

Перевозчики Челябинской агломерации наказаны рублем за жару в транспорте и нерабочие валидаторы

10.07.2023 11:36

В парке имени Тищенко Челябинска обустроят площадку под аттракционы

10.07.2023 11:21

В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов

10.07.2023 11:00

Спектр действия пробиотиков

10.07.2023 10:32

Виталия Безрукова взяли под стражу в зале суда

10.07.2023 10:20

«Браво, Челябинск!»: театр имени Глинки завершил гастроли в Минске

10.07.2023 09:52

«Сабантуй» в Челябинской области прошел на «ура»

10.07.2023 09:31

В Челябинске прошли всероссийские соревнования по вейкборду

10.07.2023 09:19

В Челябинске на пожаре в частном секторе погибли два человека

10.07.2023 09:12

Первый день новой рабочей недели в Челябинской области будет очень жарким

10.07.2023 08:59

В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице

09.07.2023 19:35

Анонсы событий и мероприятий на 10 июля (18+)

09.07.2023 17:05

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.07.2023 по 09.07.2023)

09.07.2023 16:27

Челябинские лучники стали чемпионами России

09.07.2023 12:49

В Ашинском районе в столкновении с большегрузом пострадал водитель «Нивы»

09.07.2023 11:39

В Пластовском районе на время проведения ралли «Шелковый путь» закрыли движение транспорта

09.07.2023 11:26

На трассе М-5 в Чебаркульском районе «Инфинити» насмерть сбила пешехода

09.07.2023 11:19

Заброшенный пустырь в поселке АМЗ превратился в сквер с цветниками и газонами

09.07.2023 10:50

Челябинцам предлагают решить, какие деревья нужны городу

09.07.2023 10:37

В Челябинске ужесточили проверки работоспособности кондиционеров

08.07.2023 12:07

В Челябинске временно изменил маршрут автобус №21с

08.07.2023 12:03

День поля в Челябинской области познакомит гостей с новинками селекции и сельхозтехники

08.07.2023 11:36

Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности

07.07.2023 21:46

В Еткуле провели прием «золотой» молодёжи

07.07.2023 21:39

Текслер: «Всем советую приехать в Троицк»