Жители Коркинского округа жалуются на частые отключения воды и слабый напор

Жители Коркинского муниципального округа (Челябинская область) пожаловались главе региона Алексею Текслеру на проблемы с водой – частые отключения водоснабжения и слабый напор.

От водного дефицита в летний период страдают жители и поселка Первомайский, и самого Коркино. О своих бедах они написали губернатору в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

Так, жительница Первомайского Юлия Прохоренко 12 июля сообщила следующее:

«Без конца отключают воду, плюс ко всему напора нет от слова совсем, газовые колонки не зажигаются, машинка не стирает. Дети мокрые, грязные после садиков, прогулок и так далее. И это каждый год так. Вода разных цветов и составов: то камни, то песок, то щепки какие-то. Чем это лето отличается от предыдущих? В том году проблем не было, в этом же полный беспредел - либо горячей воды нет, либо вообще никакой! Зато платим в полном объеме, без каких-либо перерасчетов. А чтобы была горячая вода, надо как минимум час ей пробежать! Это издевательство над людьми!!! ЖЭК никакой информации не дает, сколько раз звонила, ответ один: все все знают, но не знают, что делать!».

Вот что сегодня, 13 июля, автору обращения ответили в администрации Коркинского округа:

«Сети водоснабжения прокладывались исходя из водопотребления жителей, без учета расхода на полив. В летний период резко возрастает расход воды и на водопотребление, и на полив. Давление воды снижается и возникает проблема с водоснабжением в дневное время суток, в связи с чем скважина не успевает набрать должный объем воды».

Также власти посоветовали жителям Первомайского в случае возникновения дополнительных вопросов обращаться в территориальное управление администрации округа по телефону: 8 (351 52) 3-35-57.

Такой ответ вряд ли может удовлетворить людей, ведь власти лишь дали объяснение происходящему. О том, как будет решаться проблема и будет ли, не сказано ни слова. Очень странно, что сети прокладывались без учета расхода на полив в населенном пункте, где очень много садовых участков и частных домов. Судя по всему, жителям Первомайского ничего больше не остается, кроме как ждать окончания дачного сезона, когда поливать в садах-огородах будет нечего.

Пожаловалась губернатору Челябинской области на аналогичную проблему и жительница Коркино Мария Костюк:

«Алексей Леонидович, на вас одна надежда. Живу в частном секторе. Улица Крупской. Есть огромная проблема с водой. В летний период. И не только. На протяжении многих лет! Воды в кранах нет, во всех частных домах (за исключением тех людей, которые установили накопительные баки и насосы крутейшей мощности). Ни постирать, ни помыть посуду, ни провести личную гигиену. Живем, как в 18 веке. Стираем вручную, потому что воды нет. Бесконечные звонки в местный водоканал к улучшениям не приводит. Говорят, напор есть! А он присутствует только в квартирах! Вода нам подается только ночью, когда весь город перестает стирать, и только тогда можно проводить личную гигиену, и то тонюсенькой струйкой. Сил уже нет ожидать благословенную воду! Прошу Вас, пожалуйста, примите меры! Невыносимо так не только жить, но и существовать...».

Власти Коркинского округа ответили на данную жалобу практически то же самое, что и заявительнице из Первомайского:

«Сети водоснабжения в частном секторе Коркинского муниципального округа прокладывались исходя из водопотребления жителей, без учета расхода на полив. В летний период резко возрастает расход воды и на водопотребление, и на полив. Давление воды снижается, и возникает проблема с водоснабжением в дневное время суток. Увеличить давление подачи воды невозможно, так как сети водоснабжения имеют высокий физический износ и могут не выдержать, что может привести к аварийной ситуации. В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь, пожалуйста, в единую диспетчерскую службу администрации округа по телефону: 8 (351 52) 3-91-00».

Такой ответ Марию Костюк совершенно не удовлетворил, она констатировала, что этот комментарий – лишь отписка, что окружные власти прикрываются поливом: «Средь бела дня садоводы не поливают свои грядки! Утром или вечером только. Время половина 12-го, а воды НЕТ! Как еду готовить?».

«На территории округа у сетей водоснабжения высокий физический износ. Как следствие – регулярные аварийные ситуации, отсутствие воды в жаркий период. В этом году заключен контракт с подрядной организацией «ЮУ КЖСИ» на разработку проектной документации и капитальный ремонт части водовода из Шершневского водохранилища в Коркино. В 2024 году начнется работа по капитальному ремонту сетей длиною в 21 километр. Ремонт будет проводиться без отключения действующей сети», - дали уже более конкретный ответ (и ни слова про полив) окружные власти.

К беседе горожанки и администрации присоединилась Татьяна Фокина, отметившая, что читает о проблемах жителей всей Челябинской области и ужасается: везде износ…

А Мария Костюк возмутилась, отвечая администрации Коркинского округа: «У вас то износ, то полив. Распределите тогда давление равномерно, чтобы и до частных домов вода доходила. А то складывается ощущение, что в нашем секторе не живут люди».

Анна Войнова из Верхнего Уфалея 12 июля тоже пожаловалась губернатору на водную проблему: «Уважаемый Алексей Леонидович, обращаюсь к вам из Верхнего Уфалея, поселок Пригородный. Уже четвертый день, каждый вечер приходя с работы, мы сидим без воды, такая жара, не помыться, не приготовить, не постирать... В апреле я уже писала обращение, собирали подписи всем поселком, приезжали, замеряли давление, но ничего не изменилось, и официального ответа я так и не получила. Прошу разобраться в данной ситуации - при такой жаре элементарно даже руки не помыть».

В этот же день горожанке ответили Власти Верхнего Уфалея:

«Понимаем ваше беспокойство. Мы передали ваше обращение в обслуживающую организацию. По информации директора МУП «Водоканал ВГО», сегодня на место будут направлены специалисты для оценки ситуации и проведения замера напора воды. Вопросами водоснабжения занимается МУП «Водоканал ВГО», при возникновении проблем, пожалуйста, обратитесь по адресу: ул. Ленина, д. 159а, телефон диспетчерской службы: 8-351-20-20-156».

Изменится ли жизнь жителей Верхнего Уфалея к лучшему после выезда на место специалистов водоканала, покажет время. Несомненно, вода должна быть в каждом доме – всегда, а не изредка. И напор должен быть нормальным, а не таким, как на видео от Анны Войновой