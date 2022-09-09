Золотистая картофельная нематода больше не угрожает Челябинской области

Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

На территории Челябинской области упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде

Соответствующий приказ издан региональным Роспотребнадзором седьмого сентября. Речь - об отмене карантинных фитосанитарных зон и режима на земельных участках, расположенных в нескольких районах региона, где карантин действовал с 2009 года.

В соответствии с принятыми мерами, направленными на ликвидацию и локализацию золотистой картофельной нематоды (выращивание нематодоустойчивых сортов картофеля, внесение органических удобрений, использование севооборота и посев культур, не поражаемых нематодой), удалось ликвидировать популяцию данного карантинного объекта.

В ходе мониторинга земельных участков отбирались почвенные образцы с целью проведения гельминтологических экспертиз. Согласно исследованиям почвенных проб, проведенных Челябинским филиалом подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИЗЖ», жизнеспособных яиц и личинок золотистой картофельной нематоды не выявлено.

Как сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, карантин на общей площади 663 гектара упразднен в следующих районах и округах Челябинской области:

- в Нязепетровском муниципальном районе - на общей площади 41 гектар;

- в Верхнеуфалейском городском округе - на общей площади 41 гектар;

- в Саткинском муниципальном районе - на общей площади 41 гектар;

- в садовых товариществах, подсобных хозяйствах, поселках и селах Златоустовского городского округа - на общей площади 55 гектаров;

- в поселке Маук и городе Касли Каслинского муниципального района - на общей площади 115 гектаров;

- в поселке Сайма Аргаяшского муниципального района - на общей площади 43 гектара;

- в поселке Непряхино Чебаркульского района - на общей площади 47 гектаров;

- в поселках Смолино и Саргазы Сосновского муниципального района - на общей площади 90 гектаров;

- в поселках Сыростан и Урал-Дача Миасского городского округа - на общей площади 41 гектар;

- в поселке Усть-Багаряк Кунашакского муниципального района - на общей площади 87 гектаров;

- в городе Миассе, поселках Верхний Атлян, Северные Печи, Тургояк и садовых товариществах на общей площади Миасского городского округа - на общей площади 62 гектара.

Отметим, нематода золотистая невидима без микроскопа, поэтому плохой урожай картофеля часто списывается на плохую почву, вырождение сорта и погодные условия, а ведь золотистая картофельная нематода — микроскопический червь, самый опасный, карантинный, вредитель картофеля. Картофельная нематода живет в теле растений: на корнях, в стеблях.

Распространяется золотистая картофельная нематода через клубни картофеля, иные корнеплоды, луковицы, посадочный материал плодовых и декоративных культур, рассаду и другие растения, содержащие частички почвы, зараженной цистами нематоды с жизнеспособными яйцами и личинками, а также через сельхозинвентарь и транспортные средства, не очищенные от зараженной почвы, талые и дождевые воды.

По словам заместителя начальника отдела за обеспечением карантина растений управления Россельхознадзора Евгения Лукьянова, владельцы приусадебных участков при выявлении признаков наличия карантинного организма (слабые, пожелтевшие стебли, листья увядают и опадают, корни становятся мочковатыми, клубни мелкими или совсем не образуются) обязаны информировать управление Россельхознадзора и применять мероприятия по снижению цист золотистой картофельной нематоды. Основное - внедрение нематодоустойчивых сортов картофеля.