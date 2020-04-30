Медики допустили проведение референдума по поправкам в Конституцию летом

В России провести общенародный референдум по внесению поправок в Конституцию возможно будет уже летом.

Об этом во время круглого стола, прошедшего на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), заявил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения РФ Николай Брико.

По словам эксперта, голосование должно проходить с условием соблюдения всех санитарно-эпидемиологических предписаний. В частности, необходимо четко соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.

Брико выразил надежду, что ситуация по распространению covid-19 стабилизируется и проведение референдума станет возможным, передает словам медика ТАСС.

Еще один участник дискуссии - руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова считает, что референдум может пройти в середине лета. Это будет возможным в том случае, если пандемия по распространению коронавирусной инфекции пойдет на спад в конце мая.