15 сельских предпринимателей региона получат гранты «Агростартап»

В Министерстве сельского хозяйства завершился приём документов на конкурс, в ходе которого будут выявлены будущие получатели грантов «Агростартап». Участниками отбора станут 26 фермеров и владельцев личных подворий, представивших бизнес-планы развития своих хозяйств, из которых 15 станут обладателями трёхмиллионных грантов.

Самое большое количество заявок на гранты поступило из Верхнеуральского и Нагайбакского районов – по пять из каждого района. Из Аргаяшского и Агаповского – по три заявки, две – из Октябрьского.

«Мы подали заявку на грант «Агростартап», хотим увеличить посевные площади, технику приобрести. Нам бы хотелось, чтобы в хозяйстве была свальная жатка, новый трактор, сеялки, культиватор. Сейчас оборудование у нас старенькое. Получение гранта поможет держаться на плаву. Своими силами на обновление техники копить средства очень долго. Это наше первое обращение. Подать заявку нам посоветовал агроном сельхозуправления, рассказав, что фермеров поддерживают субсидиями, грантами. Документы на заявку собирать было несложно, собрали сами за месяц, сложнее собрать справки, бизнес-план написать – на что планируется потратить грант», - рассказал предприниматель Юрий Алейник.

В прошлом году фермеры реализовали на рынке около 100 тонн пшеницы, 50 тонн ячменя. В этом году весной сдали 1,2 тонны свинины, планируют на продажу тонну говядины. В хозяйстве также есть куры, гуси, утки, поросята, имеется своя пасека. Чтобы обеспечить кормовую базу пчёлам, фермеры высевают медоносы: экспарцет, донник, гречиху. По словам Юрия Олейника, фермеры, которые работают по соседству с ними, предупреждают их о том, когда проводят обработку посевов. Это позволяет перенести ульи на другое место и сохранить пчёл.

Подведение итогов конкурса состоится в середине августа, перечисление средств грантов запланировано на сентябрь. В общей сложности объем государственной поддержки по «Агростартапам» составит 44 миллионов рублей.