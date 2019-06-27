Аудиторы КСП Челябинской области отправятся с проверкой в Москву

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет комплексную проверку финансовой и хозяйственной деятельности постоянного представительства региона при Правительстве РФ.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин, в КСП с предложением провести ревизию состояния дел в представительстве области обратился глава региона Алексей Текслер.

Аудит будет проведет в связи со сменой руководителя этой структуры. Это позволит объективно оценить текущее положение и начать работу с чистого лица.

«Мы рассмотрели это предложения и приняли решение провести проверку в июле 2019 года», - уточнил Алексей Лошкин. Ревизоры уже готовятся к предстоящей проверке. Отправлены необходимые запросы. На следующей неделе аудиторы отправятся в Москву.

Последний раз проверка этой структуры проводилась в 2014 году после смены руководства.

Как уже сообщало агентство, в апреле 2019 года был отправлен в отставку руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Александр Шепилов. Он проработал на этом посту с 2014 года.

В мае 2019 года новым руководителем постпредства был назначен Иван Калашников, ранее работавший помощником министра промышленности и торговли РФ.