Челябинска область в числе лидеров по электронной сертификации готовой молочной продукции

Челябинская область оказалась в числе лидеров по количеству оформленных ветеринарно-сопроводительных документов на готовую молочную продукцию. Высокую оценку региону дали на видеоконференции, посвящённой работе субъектов Российской Федерации в системе «Меркурий».

Видеоконференция, в которой участвовали руководители региональных управлений Россельхознадзора, а также подразделений государственной ветеринарной службы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, проведена в связи с предстоящим началом обязательного оформления ветеринарных сопроводительных документов на готовую молочную продукцию. В соответствии с приказом министерства сельского хозяйства России от 15 апреля текущего года, перечень подконтрольных товаров, на которые производители обязаны оформлять ВСД в системе «Меркурий», пополнился готовой молочной продукцией, сливочным маслом, сыром и некоторыми другими видами готовой пищевой продукции. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Челябинской области.

С 1 июля 2019 года начинается оформление ВСД на готовую молочную продукцию (кроме кисломолочной продукции), на сливочное масло и различные сыры, в том числе плавленые, а также композитную продукцию (изготовленную из растительного и животного сырья), рыбные консервы, продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений, макаронные изделия с добавлением компонентов или с начинкой животного происхождения. Далее, с 1 ноября вводится обязательное оформление документов на остальную молочную продукцию — кисломолочную, а также на творог и мороженое.

В ходе видеоконференции заместитель руководителя федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов назвал Челябинскую область одним из лучших регионов страны по абсолютным показателям работы с ветеринарно-сопроводительными документами на молочную продукцию. Абсолютным лидером, который, по словам Николая Власова, обеспечивает в текущем году практически половину всего прироста числа оформленных ВСД на молочную продукцию, является Московская область.

Внедрение электронной сертификации продукции животного происхождения, в том числе сырого молока, в системе «Меркурий» в Челябинской области началось в соответствии с федеральным законодательством в 2014 году, а начало активной работы в системе приходится на 2015 год. За всё время с момента начала освоения электронной сертификации оформлено уже около 70 миллионов электронных ВСД.

В первой половине 2018 года мероприятия по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации на территории Челябинской области были практически завершены, сегодня в системе зарегистрировано 50 тысяч хозяйствующих субъектов региона. Это не только производители и переработчики животноводческой продукции, но и учреждения образования, здравоохранения, общественного питания, торговые сети — все участники оборота подконтрольных госветнадзору товаров.