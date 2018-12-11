ЧМК и «Мечел-Кокс» работают в особом режиме в период НМУ

Челябинский металлургический комбинат и «Мечел-Кокс» (входят в Группу «Мечел») переведены на особый режим работы для снижения выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) второй степени.

Как сообщили агентству в управлении по связям с общественностью ЧМК, в период действия НМУ все необходимые мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ ПАО «ЧМК» и другими предприятиями Группы «Мечел» в Челябинске выполняются в полном объеме. В частности, на ЧМК остановлена часть технологического оборудования: 125 тонная электродуговая печь в электросталеплавильном отделении ККЦ, по одной печи в прокатных цехах 1 и 4, две дробилки в копровом цехе №2, стан 300-2, стан 240, методическая печь №2 стана 250-ПС прокатного цеха №1. Снижено на 90% производство в прокатном цехе №4 и существенно сокращен расход газа на работающем оборудовании. Рассредоточена во времени работа технологических агрегатов и усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией пылегазоочистных установок.

На «Мечел-Коксе» также предприняты необходимые меры по снижению вредных веществ в атмосферу. В настоящий момент «Мечел-Кокс» работает при загрузке не более 65%. В коксовых цехах снижен объём производства, сокращен расход газа на обогрев коксовых батарей. Ограничено использование автотранспорта, а также сокращены погрузочно-разгрузочные работы. Проводятся дополнительные проверки газоочистных систем.