Эксперты обосновали целесообразность платной дороги-дублера М-5 в Челябинской области

Эксперты из Санкт-Петербурга представили технико-экономическое обоснование (ТЭО) целесообразности строительства платной автомобильной дороги «Сатка-Миасс» в Челябинской области, которая должна стать дублером федеральной трассы М-5 в регионе.

ТЭО разрабатывало ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» (ООО «НИПИ ТРТИ») с января 2019 года. Документ был представлен на заседании рабочей группы по реализации платной дороги, которое проходило в минэкономразвития Челябинской области.

По словам гендиректора ООО «НИПИ ТРТИ» Станислав Цибро, на сегодня трасса М-5 «Урал» на участке Сатка-Златоуст-Миасс является автомобильной дорогой III технической категории с двумя полосами движения. В настоящее время на отдельных участках дороги ведутся работы по расширению, но реконструкция дороги до I категории не предусмотрена.

По мнению экспертов, на сегодня этот участок федеральной трассы М-5 исчерпал свои возможности, имеет высокий уровень загрузки и аварийности. Дальнейшее развитие этого участка будет сопровождаться неразрешимыми проблемами – необходимость изъятия используемых в хозяйственном обороте ценных земель (под расширение), обеспечение экологической безопасности людей, проживающих в непосредственной близости от дороги. Проблемным будут и организация движения на период реконструкции.

«Представляется целесообразным дальнейшее развитие автодороги осуществлять за счет строительства по новому направлению», – сделали вывод эксперты.

Проведенный специалистами «НИПИ ТРТИ» социологический опрос показал, что подавляющее большинство опрошенных водителей (69%) предполагают, что стали бы пользоваться новой автодорогой. Почти половина положительно отнеслась к введению платы за проезд.

Кроме того, в качестве аргумента в пользу платной дороги-дублера называется импульс к развитию, который получит горнозаводская территория. Называются и еще ряд плюсов, в том числе привлечение дополнительного трафика из соседних регионов, повышенный уровень безопасности и комфортности дорожного движения.

В настоящее время ТЭО передано на рассмотрение в министерство дорожного хозяйства и транспорта и в министерство экономического развития Челябинской области для детального изучения.

Напомним, Борис Дубровский, будучи губернатором Челябинской области, предложил рассмотреть проект строительства дороги-дублера на условиях государственно-частного партнерства на расширенном заседании коллегии Минтранса РФ. Рабочую группу возглавил его зам Руслан Гаттаров. К настоящему моменту оба ушли в отставку.

На сегодня интенсивность движения по трассе М-5 «Урал» одна из самых высоких в Российской Федерации. Дорога двухполосная и имеет затяжные подъемы. Из-за этого нередко возникают заторы

Предлагалось сделать платную магистраль протяженностью 68 километров и рассчитана на четыре полосы. По ней можно будет двигаться со скоростью до 120 километров в час. Миасса по федеральной дороге. При этом было обещано сохранить бесплатный дублер автодороги.