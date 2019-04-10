Fitch повысило рейтинг ММК до «BBB»; прогноз «стабильный»

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сообщает о том, что 8 апреля 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ММК с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом, сообщает пресс-служба компании.

В пресс-релизе агентство отмечает, что повышение рейтинга отражает способность компании поддерживать консервативный финансовый профиль в период турбулентности на рынке благодаря низкой себестоимости производства, фокусу на продукции с высокой добавленной стоимостью, ведущим позициям на российском рынке стали и высокой рентабельности по прибыли на всех этапах экономического цикла.

Fitch также признает, что ММК имеет один из самых низких левериджей среди мировых сталелитейных компаний. После того как комбинат выплатил большую часть долга в 2015-2016 годах, его чистый долг находится практически на нулевом уровне. Компания заявляет о стремлении поддерживать минимальные значения долга и дальше.

Рейтинг ММК выше аналогичного странового рейтинга России («BBB-», прогноз «позитивный»). Это находится в соответствии с практикой агентства рейтинговать нефинансовые компании выше странового потолка и учитывает сильный показатель обслуживания внешнего долга компании в твердой валюте, который подкрепляется значительными операционными денежными потоками от экспорта и иностранных активов, а также низким уровнем левериджа в целом.

Информация об ММК

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в РФ представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году компания произвела 12,7 млн тонн стали и 11,7 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2018 год составила 8,214 млрд долларов, EBITDA – 2,418 млрд долларов.