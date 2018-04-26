Хозпартнерство «Конгресс-холл» получит 3,2 миллиарда рублей из бюджета Челябинской области

Складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» пополнится бюджетными средствами. ХП будет возводить общественно-деловой центр к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске, которые пройдут в 2020 году.

Сегодня, 26 апреля, Законодательное собрание Челябинской области утвердило соответствующие поправки в бюджет региона.

В связи с уточнением прогноза собственных поступлений было принято решение о внесении вклада Челябинской области в складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл». Регион инвестирует в партнерство 3 миллиарда 293,87 миллиона рублей.

«Это большая заслуга губернатора и правительства области, что такие важнейшие мероприятия будут проходить в Челябинске. Я считаю, что мы правильно поступили, одобрив выделение денег», - отметил председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш.

Общая стоимость проекта по строительству конгресс-холла составит около семи миллиардов рублей. «Теперь весь этот банкет оплатят челябинцы: бюджет области профинансирует строительство помпезного конгресс-центра (который будет потом стоять пустым), гостиницы, офисного центра, аквапарка и прочей жизненно необходимой населению ерунды», - прокомментировал это решение политолог Александр Подопригора. По его мнению, генподрядчика строительства чиновники выберут «без конкурсов и по безумным сметам». Александр Подопригора уверен, что три с лишним миллиарда рублей дополнительных доходов бюджета было бы «правильнее потратить на загибающееся местное здравоохранение».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» было создано в октябре 2017 года. Учредители партнерства - Челябинская область, АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ) и генеральный директор Партнерства Виталий Передерий. Складочный капитал партнерства на момент создания составил 301 миллион 10 тысяч рублей, в том числе вклад региона составил 300 миллионов рублей, ЮУ КЖСИ – 1 миллион рублей, гендиректора – 10 тысяч рублей.

По словам Виталия Передерия, новый конгресс-холл станет главным местом встречи глав государств на саммитах и знаковым объектом для всего города. Общая площадь центра составит 110 тысяч квадратных метров. У здания конгресс-холла будет две пики высотой 85 и 170 метров на берегах реки Миасс. Минимумы опущены на землю, обеспечивая пешеходный транзит через реку по поверхности гипара.

В здании разместятся культурно-зрелищный центр на 2500 мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиница на 300 номеров и торговый центр, офисно-деловой центр класс В+, апартаменты, фитнесс-зона, аквапарк, многоуровневая парковка почти на 1,5 тысячи машиномест и другие помещения.