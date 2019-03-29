КМЭЗ направит более 18 миллионов рублей на развитие Кыштыма

«Кыштымский медеэлектролитный завод» (АО «КМЭЗ», входит в Группу «Русская медная компания») и администрация Кыштымского городского округа (Челябинская область) заключили договор о социальном партнерстве. Подписи под документом поставили глава Кыштыма Людмила Шеболаева и генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев. В торжественной церемонии приняла участие вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, на реализацию социально значимых проектов в 2019 году КМЭЗ направит 18,5 миллиона рублей. Из них 10 миллионов рублей предназначены для размещения чугунного фонтана на набережной реки Кыштымки. Фонтан, отлитый каслинскими мастерами, был установлен еще в 1857 году. Он является объектом, имеющим для небольшого города не только историко-культурную ценность, но и эстетическую значимость. Работы по воссозданию и реставрации отдельных элементов «чугунного чуда», как называли его современники, начались в 2018 году. В этом году фонтан должен занять свое историческое место.

«Сохранение исторических объектов – это очень важное направление. Бережное отношение к истории, к культурному наследию дарит территории ту энергетику, которая меняет жизнь к лучшему. Мы очень рады, что администрация Кыштымского городского округа стремится сохранить уникальные исторические объекты, и всегда готовы поддержать подобные инициативы», - прокомментировала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Еще об одном важном объекте, который будет создан в 2019 году в рамках договора о социальном партнерстве, рассказал генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев. Во дворе школы №2, расположенной в микрорайоне Нижнего Кыштыма, будет построен спортивный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. В основу проекта легла идея участниц конкурса детских социальных проектов РМК «Измени свой город к лучшему». Ученицы школы №2 Юлия Краснова и Анна Полухина предложили обновить спортивно-игровую площадку на школьном стадионе. Однако глава Кыштыма и руководство РМК пришли к решению, что на спортивный объект необходимо выделить больше средств, чем предусмотрено условиями конкурса. В этом году на строительство стадиона в Нижнем Кыштыме будет направлено 3,5 миллиона рублей.

«Надеемся, что новый стадион превратится в центр притяжения не только для детей, но и для их родителей. Тем более, что рядом с ним находится воркаут-площадка, которую ранее построила Русская медная компания», - отметил генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.

В числе других проектов, реализуемых в этом году в рамках договора о соцпартнерстве, – ремонт зрительного зала ДК металлургов, благоустройство внутриквартальных проездов на территории Нижнего Кыштыма, патриотическое воспитание и другие важные для города инициативы.

Впервые договор социального партнерства между КМЭЗом и администрацией Кыштымского городского округа был подписан в 2016 году. За прошедшие годы предприятие профинансировало благоустройство исторической набережной Верхнекыштымского пруда рядом с Народным домом, установку детских площадок во дворах, ремонт Дома культуры металлургов и ряд других проектов. Как не раз подчеркивала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, инициатива РМК позволила реализовать социально-значимые проекты, повысить туристическую привлекательность города и послужила примером социальной ответственности бизнеса для других предприятий города и области.