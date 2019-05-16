ММК представит свою продукцию на выставке в Италии

В Милане открылась 8-я международная выставка сталелитейной и металлообрабатывающей промышленности Made in Steel-2019, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.

В Милане открылась 8-я международная выставка сталелитейной и металлообрабатывающей промышленности Made in Steel-2019, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.

Италия традиционно является одним из ведущих внешнеторговых партнеров ММК в Европе. Делегацию компании на выставке возглавляет начальник департамента внешнеэкономической деятельности и продаж предприятиям автомобильной промышленности Олег Федонин.

Выставка проходит с 14 по 16 мая. На ней экспонируется оборудование для сталелитейной промышленности, машины, инструменты; технологии, оборудование, комплектующие и услуги для металлообработки; инновационные разработки в области промышленной автоматизации и робототехники.

Made in Steel – главное мероприятие металлургической промышленности в Южной Европе, проходящее раз в два года. В предыдущей выставке в 2017 году приняли участие свыше трехсот компаний из 18 стран, а общее число посетителей составило около 15 тысяч человек, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».