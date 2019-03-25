На Усть-Катавском вагоностроительном заводе будут собирать беспилотные медицинские трамваи

Усть-Катавский вагоностроительный завод приступит к сборке беспилотных медицинских трамваев с Wi-Fi. В нем пассажиры по дороге на работу смогут пройти минимальное медобслуживание.

Создание первого беспилотного медицинского трамвая проанонсировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Первый опытный образец разработает филиал «Центра Хруничева» «Усть-Катавский трамвайный завод» и компания «Инвитро». Об этом сообщает Интерфакс.

«Дано поручение сделать первый опытный трамвай медицинского назначения. Это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами, которые позволят пассажирам, скажем, по дороге на работу пройти минимальное медобслуживание. Новый трамвай будет дешевле представленных на рынке аналогов российского производства. Стоимость новых трамваев, которые приобретаются городскими властями, сегодня - порядка 36 миллионов рублей, усть-катавский трамвай будет стоить примерно 26 миллионов. Здесь мы ориентируемся на региональные центры, в первую очередь, города-миллионники", - сказал Рогозин.

Рогозин также отметил, что реализация проекта стала возможной в связи с реорганизацией «Центра Хруничева». Все его филиалы приобретают статус самостоятельных юридических лиц. Усть-Катавский завод передается в Объединенную ракетно-космическую корпорацию.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», о том, что Усть-Катавский вагоностроительный завод будет осваивать новые виды продукции, в середине марта во время поездки на УКВЗ говорил и генеральный директор Государственного научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко. Он отметил, что для выхода из сложной ситуации, вызванной в первую очередь неравномерной загрузкой различных цехов, заводу следует сконцентрировать усилия на повышении качества поставляемой продукции и услуг. Сейчас наряду с временной неполной загруженностью трамвайного производства, участки изготовления специальной техники работают с полной нагрузкой и даже с перезагрузкой. Компетенции УКВЗ обеспечивают возможности освоить новые виды продукции. Наше предприятие может изготавливать многие виды оборудования.

Напомним, 14 февраля рабочие вагоностроительного завода вышли на митинг к проходной градообразующего предприятия. Люди возмущались тем, что у них очень низкие заработные платы порядка 12 тысяч рублей. У митингующих были и вопросы по поводу предполагаемого сокращения рабочей недели до трех или четырех дней. Директор предприятия Артем Бахарев озвучил сотрудникам основную причину снижения заработной платы – это неполная загрузка основных производственных мощностей предприятия. При трехсменном режиме работы завод может выпускать в год более 300 трамваев.