Проект Уральской ВСМ может попасть в комплексный план и получить федеральную поддержку

Проект Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск-Екатеринбург» может быть включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Соответствующее поручение проработать включение проекта в план дал председатель правительства Дмитрий Медведев своему заместителю Максиму Акимову, сообщают «Ведомости». Министерству финансов и министерству транспорта РФ предстоит проработать вопрос финансирования проекта.

Проекты, включенные в комплексный план, должны быть достроены до конца 2024 года. Финансироваться строительство ВСМ будет только за счет средств частных инвесторов или при финансовой поддержке федерального бюджета. По предварительной оценке экспертов, стоимость Уральской ВСМ составит порядка 380 миллиардов.

Первоначально предполагалось, что ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» также попадет в комплексный план, но в окончательном варианте этого проекта не оказалось.

Напомним, в декабре 2017 года хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» подало в правительство РФ предложение о заключении концессионного соглашения о строительстве Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург. В мае 2018 года распоряжением правительства РФ проект включен в транспортную стратегию РФ на период до 2030 года. На настоящий момент ведутся переговоры по согласованию условий концессионного соглашения.

На днях хозпартнерство УСМ получило от консалтинговой компании «ПрайсвотерхаусКуперс» положительное заключение публичного технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург.

Как рассказывал ранее губернатор Борис Дубровский, на сегодняшний момент завершены все предпроектные мероприятия и есть высокая готовность к тому, чтобы приступить к проектированию. Сформировано понимание по консорциуму партнеров, имеются конкретные заинтересованные инвесторы, готовые предоставить часть финансирования на строительство совместно с государством. О своем намерении профинансировать строительство Уральской ВСМ ранее говорили и иностранные инвесторы.

Кроме того, данная ВСМ присутствует в заявке Екатеринбурга на проведение в 2025 году международной выставки «ЭКСПО». Челябинск возьмет на себя часть бизнес-потоков.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года разработан в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года и утвержден распоряжение правительства РФ в сентябре 2018 года. В план включены 11 федеральных проектов. В транспортную часть вошло 9 проектов, в том числе ВСМ «Москва-Казань» (первоначально – от Москвы до Нижнего Новгорода, при дополнительном финансовом обеспечении – до Казани). Еще два проекта направлены на расширение энергетической инфраструктуры.

Объем финансирования транспортной части плана оценивается в 6,3 триллиона рублей, в том числе 3,2 триллиона – внебюджетные источники. На ВСМ «Москва-Казань» в плане заложено 621,8 миллиарда, из них 200,2 миллиарда – из федерального бюджета (пока предусмотрено только 263 миллиона).