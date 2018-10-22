«Уральская скоростная магистраль» получила положительное заключение технологического и ценового аудита

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» получило от одной из крупнейших консалтинговых компаний «ПрайсвотерхаусКуперс» положительное заключение публичного технологического и ценового аудита (ТЦА) обоснования инвестиций (ОИ) в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург.

Об этом сообщает министерство экономического развития Челябинской области.

Эксперты подтверждают, что «принятые технологические и конструктивные решения на стадии обоснования инвестиций в целом соответствуют современной отечественной и международной практике в области ВСМ".

Как пояснил генеральный директор ХП «УСМ» Сергея Бревнова, аудитором подтверждено, что предложенные в обосновании инвестиций основные архитектурные, конструктивные, технологические и инженерно-технические решения оптимальны.

Экспертиза посчитала также обоснованными на текущем этапе объем и сроки осуществления капитальных вложений. «По результатам учёта замечаний к расчёту стоимости строительства отклонение составило менее половины процента», - уточнил Бревнов.

«Таким образом, сводное заключение экспертной организации – положительное», - говорится в заключении. «Мы готовы к началу разработки проектной документации», - резюмировал Сергей Бревнов.

Напомним, что в декабре 2017 года ХП «УСМ» подало в Правительство РФ предложение о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали "Челябинск-Екатеринбург".

В марте 2018 года Минтрансом России принято решение о возможности заключения концессионного соглашения о строительстве ВСМ Челябинск-Екатеринбург. На настоящий момент ведутся переговоры по согласованию условий концессионного соглашения.

Также проект включен в Схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года.