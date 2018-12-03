Работодатели Челябинской области утвердили повышенный минимальный размер оплаты труда на 2019 год

На состоявшемся в загородном комплексе «Лесная застава» Челябинского цинкового завода последнем в уходящем 2018 году заседании Союза промышленников и предпринимателей области южноуральские работодатели утвердили повышенный минимальный размер оплаты труда работников внебюджетной сферы на 2019 год.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь СПП Ольга Смирнова, подписан также ряд соглашений социальной направленности. В заседании приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, депутат Государственной Думы РФ Виталий Пашин, министр физической культуры и спорта Леонид Одер, министр здравоохранения Сергей Приколотин, начальник Главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов, управляющий Челябинским региональным отделением Фонда социального страхования Сергей Забирко и заместитель председателя областной Федерации профсоюзов Олег Екимов.

По словам президента СПП Виктора Рашникова, работодатели выступают одной из сторон трехстороннего социального партнерства, поэтому должны представлять как интересы бизнеса, так и интересы своих работников, поскольку одним из главных ресурсов экономики является человеческий капитал. Промышленники приняли решение о повышении минимального размера оплаты труда, обсудили вопросы профилактики профессиональных заболеваний, развития физкультуры и спорта.

- В Челябинской области уровень минимальной зарплаты сегодня превышает прожиточный минимум на 24%, - подчеркнул представитель СПП в Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Виктор Корман.. По соотношению размера «минималки» к величине прожиточного минимума область находится на третьем месте среди всех субъектов Уральского округа и соседних с Южным Уралом регионов – Башкортостана, Курганской и Оренбургской областями. При этом федеральный уровень «минималки», на который сейчас ориентируются все российские регионы, составит в первой половине 2019 года 11 тысяч 280 рублей. С учетом районного коэффициента МРОТ в Челябинской области для внебюджетного сектора экономики в 2019 году вырастет до 12 тысяч 972 рублей. Уже сейчас средняя зарплата на крупных южноуральских предприятиях превышает МРОТ в два-три раза.

Представитель областной Федерации профсоюзов Олег Екимов заявил, что во второй половине 2019 года стороны вновь вернутся к обсуждению величины «минималки» в сторону её повышения.

Участники встречи приняли в члены СПП Челябинский компрессорный завод, компанию «РТК-Центр Региональных Инициатив» и директора АНО «Центр развития альтернативных способов решения споров» Руслана Томилова.