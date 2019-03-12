Ревизоры и силовики нагрянут в Чесменский район с проверкой

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проведет внеплановую проверку администрации Чесменского района. К проверке подключатся и правоохранительные органы, у которых уже накопились вопросы к местным властям.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» председатель КСП области Алексей Лошкин, во второй половине марта аудиторы КСП отправятся в Чесменский район с внеплановой проверкой по поручению Законодательного собрания региона.

Напомним, инициативные жители Чесменского района обратились в Законодательное собрание региона с жалобой на финансовые злоупотребления со стороны местной администрации. Были вопросы к сдаче в аренду земельных участков, муниципальным закупкам и освоению субсидии, выделенной на проведение капремонта зданий школ.

Депутаты поручили КСП проверить законность, результативность (эффективность и экономность) использования предоставленных району средств областного бюджета. Кроме того, аудиторы проверят полноту поступления в местный бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района.

«Фактически будет проведена полная ревизия расходных обязательства Чесменского района за последние три года», - уточнил Алексей Лошкин. К проверке района уже подключились правоохранительные органы.

Кроме того, прокуратура выявила факты несоблюдения требований законодательства о противодействии коррупции председателем Собрания депутатов Чесменского района Владимира Федяшева. Как уточнили в надзорном ведомстве, спикер в декларациях за 2016 и 2017 годы указал недостоверные сведения о своих доходах (занизив размер пенсии), утаил два своих счета и один счет супруги, а также не представил документы на находящиеся в собственности земельные участки и нежилые помещения. Прокурор потребовал досрочно прекратить полномочия председателя Собрания депутатов района Владимира Федяшева.

Напомним, проводимые ранее КСП проверки в ряде муниципалитетов приводили к громким уголовным делам. Так, аудиторы в ходе проверки в Миассе выявили факт нецелевого использования бюджетных средств при покупке здания под детсад «Умка». Результаты проверки легли в основу двух уголовных дел, в том числе и в отношении бывшего главы Миасса Геннадия Васькова.

После этого была организована аналогичная проверка в Чебаркуле. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при покупке здания для детского сада. Его фигурантом стал Сергей Богатырев, который проводил оценку зданий в Миассе и Чебаркуле.

Кроме того, в марте 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения юридическим лицам. В рамках этого дела арестован глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.

Кроме того, по поручению губернатора Алексей Лошкин провел прием граждан в Златоустовском городском округе. Параллельно сотрудники ФСБ провели выемку документов в муниципальном предприятии «Злат-ТВ». КСП уже направила губернатору анализ многочисленных жалоб и обращений жителей города, поступивших в ходе приема. В мае КСП проведет большую проверку соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств при исполнении бюджета Златоустовского городского округа.