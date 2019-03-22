«Уралбройлер» получило право поставлять мясо птицы в Китай

Еще одно предприятие Челябинской области получило право поставок в Китай мяса птицы. Теперь жители Поднебесной смогут покупать продукцию не только агрохолдинга «Равис», но и Аргаяшской птицефабрики «Уралбройлер».

Управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщает, что второй крупнейший производитель мяса птицы Челябинской области получил право на поставки своей продукции в Китай.

«Уралбройлер» может поставлять замороженное мясо птицы, куриные субпродукты - сердце, печень, почки, желудки, а также куриные головы, кожу, крылья, лапы, хрящи. При поставках мяса птицы из России в Китай, продукция должна сопровождаться ветеринарным сертификатом на экспортируемые в Китайскую Народную Республику замороженного мяса птицы и субпродуктов», - сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», первой аттестованной компанией из Челябинской области стало предприятие ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». Список семи дополнительных российских предприятий-производителей мяса птицы, имеющих право поставок своей продукции на китайский рынок, опубликован на официальном сайте главного таможенного управления КНР. В общей сложности право поставок на китайский рынок имеют 30 российских предприятий.