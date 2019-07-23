ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Экономика
Сегодня, 15:16

Банк ВТБ и АШАН успешно завершили пилот по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для онлайн-инкассации выручки компании. По итогам пилота принято решение о внедрении 15 АДМ в сети АШАН в Москве.

Использование АДМ позволило компании в 1,5 раза  сократить расходы на инкассацию и обеспечить онлайн зачисление выручки на счет. Кроме того АДМ имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией, в том числе возможность сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7 и сократить количество заездов инкассаторской машины. 

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов Департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил: «ВТБ активно сотрудничает с компанией АШАН на протяжении многих лет. Реализуя проект по самоинкассации, мы ставили перед собой цель предложить высокотехнологичный продукт, сократить расходы компании на инкассацию и минимизировать риски, связанные с работой с наличными денежными средствами. Инновационный проект с использованием АДМ стал ключом к успеху в достижении поставленной цели».

Финансовый контролер АШАН Ритейл Россия Ольга Чудина отметила: «За время пилота мы убедились, что АДМ, помимо онлайн зачисления выручки, имеет ряд других преимуществ перед классической инкассацией: она удобна в использовании, осуществляет онлайн-проверку подлинности купюр,  значительно экономит время кассира на обработку наличности в магазине. На текущий момент мы приняли решение о масштабировании проекта на другие магазины сети».

АШАН Ритейл Россия – крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 г. На сегодняшний день АШАН Ритейл Россия – это 314 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В компании работает более 41 000 человек.

АШАН Ритейл Россия входит во французскую корпорацию Auchan Holding, одного из мировых лидеров  розничных сетей.

Отправить новость
Экономика
Сегодня, 09:30
ВТБ предоставил держателям карт «Мир» платежный сервис Samsung Pay
Экономика
Вчера, 16:22
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
Экономика
19.07.19 15:45
Число активных зарплатных карт ВТБ в Свердловской области превысило 200 тысяч
Экономика
18.07.19 11:38
ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Вчера, 09:01
Александр Гончаров защитил право арендатора кизильского ручья на разведение рыбы
20.07.19 00:54
Владимир Путин запустил на ММК новую аглофабрику
19.07.19 15:45
Число активных зарплатных карт ВТБ в Свердловской области превысило 200 тысяч
19.07.19 15:25
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
19.07.19 12:35
ММК вновь занял первое место в рейтинге российских производителей листового проката
18.07.19 14:30
ЦКС пересчитает ошибочно начисленную плату за вывоз мусора тем южноуральцам, кто обратился в УФАС
18.07.19 14:12
«Продвинутые» пользователи Челябинска ежемесячно используют более 25 ГБ мобильного интернета
18.07.19 11:38
ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
18.07.19 10:28
ММК модернизировал корпоративную информационную систему (КИС ПАО «ММК»
18.07.19 09:49
Предприниматели Миасса рассказали о своих проблемах  бизнес-омбудсмену Александру Гончарову
Общество
Сегодня, 13:11
Как при Тарасове
Челябинцы обрадовались влажной уборке центральных улиц города
Экономика
Сегодня, 15:50
15 сельских предпринимателей региона получат гранты «Агростартап»
Последние новости
Сегодня, 14:13
Общество
На трассе М-5 между Ашой и Златоустом организовано реверсивное движение
Сегодня, 13:19
Происшествия
В селе Ишалино трехлетний мальчик выпал из окна
Сегодня, 13:17
Общество
Еще один Почетный металлург появился в ПАО «ЧЦЗ»
Сегодня, 11:23
Общество
В Челябинской области стартует конкурс «Молодой предприниматель»
Сегодня, 11:07
Происшествия
Коллектор «Могучей кучки» рассылал гнусные сообщения с непотребными фотографиями
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 09:30
Экономика
ВТБ предоставил держателям карт «Мир» платежный сервис Samsung Pay
Вчера, 16:22
Экономика
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
19.07.19 15:45
Экономика
Число активных зарплатных карт ВТБ в Свердловской области превысило 200 тысяч
18.07.19 14:30
Экономика
ЦКС пересчитает ошибочно начисленную плату за вывоз мусора тем южноуральцам, кто обратился в УФАС
18.07.19 11:38
Экономика
ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Теги
ВТБ
Ашан
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.