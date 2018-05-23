Еще два новых бомбардировщика Су-34 поступят на авиабазу «Шагол» в Челябинске

Два новых фронтовых бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение второго гвардейского бомбардировочного авиационного полка 14-й Смоленской Краснознаменной армии, дислоцирующегося на авиабазе Шагол (Челябинск).

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, самолеты произведены на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В.П. Чкалова (филиал АО «Компания "Сухой"), в рамках гособоронзаказа 2018 года и поставлены Воздушно-космическим силам министерства обороны РФ.

Как уточнил осведомленный источник, ранее на вооружение полка уже поступили шесть фронтовых бомбардировщиков Су-34. На бомбардировщике используется высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с многоканальным применением. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Самолет Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника. Бомбардировщик способен поражать движущиеся цели малого размера, а также воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. Боевая нагрузка самолета может составлять восемь тонн.

Су-34 до прибытия к месту постоянной дисклокации были направлены в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации. Туда же прибыли пилоты и техники с авиабазы «Шагол». Они изучат характеристики новых машин и пройдут обучение.