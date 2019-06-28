В России определили животных, которых запрещено держать дома

На сайте российского правительства сегодня, 28-го июня, опубликовали утвержденный список животных, запрещенных к содержанию.

В списке животные сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

Так, теперь россияне не смогут держать дома кобр, крокодилов, каймановых черепах, некоторых пауков (в том числе «черную вдову» и тарантула) и скорпионов, китообразных, крупных кошек (например, льва, тигра, рысь), лис, волков, жирафов, пингвинов, пеликанов, некоторых приматов (например, все виды макак и павианов), морских окуней, электрических угрей. В списке животных, запрещенных к содержанию, также хоботные и сумчатые.

Запрет установлен на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищников, ядовитых животных). Также в домашних условиях нельзя держать животных, которым требуется особая среда обитания и для которых неподходящие условия жизни в неволе могут стать смертельно опасным.

Как сообщается в документе, если животное, включенное в список, приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления своей естественной смерти.

Кроме того, запрет не распространяется на содержание животных из этого списка в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях, а также на особые случаи, при которых допускается их содержание (о каждом таком случае должен быть уведомлен территориальный орган Росприроднадзора).

Как сообщается в документе, при подготовке постановлений были учтены замечания и предложения, поступившие от общественных организаций и экспертного сообщества, в том числе ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», ГАУ «Московский зоопарк», экспертной группы по вопросам обращения с животными АНО«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Кроме того, учитывались замечания и предложения, полученные при проведении общественных обсуждений на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в рамках организованного комитетом Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды круглого стола.