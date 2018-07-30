В России продлили программу льготного автокредитования

В России продлили до 2020 года программу льготного автокредитования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Как указывается в постановлении, подписанным постановлением внесены изменения, которыми действие программы льготного автокредитования продлено на 2018–2020 годы.

Напомним, программа льготного автокредитования действует с 2015 года и предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета.

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным физическим лицам на приобретение автомобилей, утверждены правительством в 2015 году.

Согласно постановлению, общий объем финансирования программы составит 15 миллиардов рублей.

Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 тысяч 100 автомобилей, 5800 из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе.